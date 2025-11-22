Atajada milagrosa: así fue cómo Nahuel Losada se vistió de Dibu Martínez y sostuvo el 0-0 en el alargue
A los 7 minutos del segundo tiempo extra en la final de Copa Sudamericana, el arquero de Lanús se convirtió en héroe absoluto, para luego lucirse en penales.
Sin lugar a dudas, la atajada milagrosa de Nahuel Losada en el minuto 7 del segundo tiempo extra ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana quedará en la retina de todos los futboleros, así como quedó aquella atajada del Dibu Martínez ante Francia, en la final del Mundial de Qatar 2022.
Lo cierto es que ambas situaciones son prácticamente iguales. Con la pierna, estos increíbles arqueros supieron marcar un antes y un después en los duelos que luego acabarían en coronación: para la Selección Argentina era la Copa del Mundo, mientras que para Lanús es su segunda Sudamericana.
Mirá:
Vale la pena recordar...
El momento clave ocurrió en la última jugada del tiempo extra ante los franceses, con el marcador empatado 3-3, cuando el Dibu Martínez tapó un mano a mano a Randal Kolo Muani con su pierna izquierda, salvando así a la Selección y forzando la tanda de penales.
Esta intervención es ampliamente considerada como la atajada que valió un Mundial.
Nahuel Losada, tras coronarse con Lanús: "No caigo"
Tras la coronación, el arquero del Granate dijo: "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, me costó muchísimo. Y bueno, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección y hoy nos estamos llevando un merecido premio".
Y añadió: "La verdad que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año y no le podemos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenían para venir y alentarnos. Bueno, hemos llegado a puerto como se dice, así que nada, feliz".
Seguidamente, volvió a repetir cuán contento lo pone el presente de Lanús: "La verdad que estoy lleno de alegría, no la puedo describir todavía, no caigo el momento que estoy pasando, pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".
Luego, fue consultado por la gran atajada del minuto 7 del segundo tiempo de alargue, a la cual calificó como "una jugada al límite" y reveló: "Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido y cuando vi que nuestra hinchada dijo 'vamos', ah... la verdad que lo sufrimos, un gran equipo Mineiro, lo demostró, pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio".
