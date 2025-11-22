Atajada milagrosa: así fue cómo Nahuel Losada se vistió de Dibu Martínez y sostuvo el 0-0 en el alargue

Y añadió: "La verdad que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año y no le podemos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenían para venir y alentarnos. Bueno, hemos llegado a puerto como se dice, así que nada, feliz".

Seguidamente, volvió a repetir cuán contento lo pone el presente de Lanús: "La verdad que estoy lleno de alegría, no la puedo describir todavía, no caigo el momento que estoy pasando, pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".

Luego, fue consultado por la gran atajada del minuto 7 del segundo tiempo de alargue, a la cual calificó como "una jugada al límite" y reveló: "Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido y cuando vi que nuestra hinchada dijo 'vamos', ah... la verdad que lo sufrimos, un gran equipo Mineiro, lo demostró, pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio".

nahuel losada