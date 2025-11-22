Nahuel Losada, el gran héroe de Lanús en la consagración en la Copa Sudamericana: "No caigo"
El arquero tuvo varios momentos épicos durante el tiempo reglamentario pero, además, fue el gran responsable de la victoria granate por penales.
Sí, Nahuel Losada es uno de los grandes responsables de la victoria de Lanús ante Atlético Mineiro por penales, que le permitió al club sureño coronarse como nuevo campeón de la Copa Sudamericana, siendo ésta la segunda vez que el Granate obtiene este título.
De hecho, el penal fallido que define la coronación del equipo conducido por Mauricio Pellegrino fue atajado por el arquero del conjunto argentino, que durante el tiempo reglamentario también había demostrado haber salido a ganar.
Nahuel Losada, tras coronarse con Lanús: "No caigo"
Tras la coronación, el arquero del Granate dijo: "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, me costó muchísimo. Y bueno, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección y hoy nos estamos llevando un merecido premio".
Y añadió: "La verdad que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año y no le podemos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenían para venir y alentarnos. Bueno, hemos llegado a puerto como se dice, así que nada, feliz".
Seguidamente, volvió a repetir cuán contento lo pone el presente de Lanús: "La verdad que estoy lleno de alegría, no la puedo describir todavía, no caigo el momento que estoy pasando, pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".
Luego, fue consultado por la gran atajada del minuto 7 del segundo tiempo de alargue, a la cual calificó como "una jugada al límite" y reveló: "Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido y cuando vi que nuestra hinchada dijo 'vamos', ah... la verdad que lo sufrimos, un gran equipo Mineiro, lo demostró, pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio".
La trayectoria de Nahuel Losada, el héroe de Lanús
Su carrera se ha desarrollado principalmente en el fútbol argentino, incluyendo pasos por diferentes categorías:
Estudiantes de La Plata (2013-2017): Club de sus inicios.
Unión de Mar del Plata (2015): Cedido a préstamo.
Atlanta (2016): Cedido a préstamo.
All Boys (2016-2020): Estuvo cedido a préstamo inicialmente y luego fue comprado.
Deportivo Pasto (Colombia, 2018): Cedido a préstamo para disputar el Torneo Finalización 2018.
Belgrano (2020-2024): Tuvo un período muy destacado en el club cordobés.
Lanús (2024-Actualidad): Llegó al club en julio de 2024.
