Nahuel Losada, el gran héroe de Lanús en la consagración en la Copa Sudamericana: "No caigo"

Luego, fue consultado por la gran atajada del minuto 7 del segundo tiempo de alargue, a la cual calificó como "una jugada al límite" y reveló: "Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido y cuando vi que nuestra hinchada dijo 'vamos', ah... la verdad que lo sufrimos, un gran equipo Mineiro, lo demostró, pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio".

La trayectoria de Nahuel Losada, el héroe de Lanús

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el fútbol argentino, incluyendo pasos por diferentes categorías:

Estudiantes de La Plata (2013-2017): Club de sus inicios.

Unión de Mar del Plata (2015): Cedido a préstamo.

Atlanta (2016): Cedido a préstamo.

All Boys (2016-2020): Estuvo cedido a préstamo inicialmente y luego fue comprado.

Deportivo Pasto (Colombia, 2018): Cedido a préstamo para disputar el Torneo Finalización 2018.

Belgrano (2020-2024): Tuvo un período muy destacado en el club cordobés.

Lanús (2024-Actualidad): Llegó al club en julio de 2024.