Las camisetas que utilizará la Selección Argentina en el Mundial 2026
El elenco comandado por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto con Argelia, Jordania y Austria. Descubrí todos los detalles en la nota.
A solo ocho días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina ultima detalles para su estreno en la máxima cita del fútbol. El vigente campeón del mundo pondrá en marcha la defensa del título el próximo 16 de junio desde las 22:00 (hora argentina), cuando enfrente a Argelia en el primer compromiso del Grupo J.
Con el clima mundialista que comienza a tomar color, también quedaron definidos los uniformes que utilizará el conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante la fase inicial del certamen. La tradicional camiseta albiceleste tendrá protagonismo en dos encuentros, mientras que la casaca alternativa negra, con detalles en azul y celeste, hará su presentación mundialista en uno de los partidos de la zona.
La camiseta albiceleste para el debut ante Argelia
La Selección Argentina afrontará su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia con su tradicional uniforme principal: camiseta albiceleste, shorts azules y medias a juego. Por su parte, el arquero Emiliano Martínez utilizará una indumentaria íntegramente naranja durante el encuentro que se disputará en el Kansas City Stadium.
Argentina enfrentará a Austria, otra vez de celeste y blanco
Para el encuentro ante Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J, Argentina volverá a utilizar su uniforme principal compuesto por la camiseta albiceleste. En esta ocasión, la principal diferencia estará en la vestimenta del "Dibu", quien lucirá un conjunto completo de color verde claro.
La camiseta negra, ante Jordania para cerrar la fase de grupo
En el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, el seleccionado nacional usará una camiseta alternativa inédita en la historia de los Mundiales. Se trata de un modelo predominantemente negro, acompañado por detalles en celeste y azul, además de números y escudo en color blanco. El partido se disputará en el Dallas Stadium.
La nueva indumentaria incorpora elementos inspirados en el fileteado porteño, una expresión artística tradicional vinculada a Buenos Aires, presentes tanto en la parte posterior del cuello como en distintos sectores del diseño. Por su parte, Martínez volverá a utilizar un uniforme completamente verde.
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