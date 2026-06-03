Las camisetas que utilizará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Austria, otra vez de celeste y blanco

Para el encuentro ante Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J, Argentina volverá a utilizar su uniforme principal compuesto por la camiseta albiceleste. En esta ocasión, la principal diferencia estará en la vestimenta del "Dibu", quien lucirá un conjunto completo de color verde claro.

La camiseta negra, ante Jordania para cerrar la fase de grupo

En el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, el seleccionado nacional usará una camiseta alternativa inédita en la historia de los Mundiales. Se trata de un modelo predominantemente negro, acompañado por detalles en celeste y azul, además de números y escudo en color blanco. El partido se disputará en el Dallas Stadium.

La nueva indumentaria incorpora elementos inspirados en el fileteado porteño, una expresión artística tradicional vinculada a Buenos Aires, presentes tanto en la parte posterior del cuello como en distintos sectores del diseño. Por su parte, Martínez volverá a utilizar un uniforme completamente verde.