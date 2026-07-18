Por qué Harry Kane no juega en el partido ante Francia por el tercer puesto
La figura de Inglaterra estará en el banco en el duelo ante Les Blues y será reemplazado por Ivan Toney en la titularidad de su último duelo en el Mundial 2026.
Harry Kane comenzará en el banco de suplentes en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Francia debido a una decisión de rotación táctica tomada por el entrenador Thomas Tuchel. No obstante, su sorpresivo lugar de suplente en este duelo despertó rumores y causó diferentes repercusiones.
Tras la dolorosa eliminación ante Argentina en las semifinales, aparentemente, el cuerpo técnico inglés optó por dar descanso a varios de los futbolistas que acumularon mayor desgaste físico y emocional a lo largo de la competencia. Además de Kane, otras figuras indiscutibles como Jude Bellingham y Jordan Pickford también dejarán su lugar en el once inicial en Miami, permitiendo que jugadores con menos rodaje sumen minutos en el cierre del torneo.
El encargado de comandar el ataque británico desde el arranque será Ivan Toney.
Lo cierto es que esta decisión despertó rumores de que, tal vez, haya sido el propio Kane quien decidió no estar, luego de los desacuerdos tácticos con el entrenador, cuyo planteamiento tras el gol a la Argentina fue sumamente defensivo. Algo que llevó a Inglaterra a la derrota y, por ende, eliminación.
Donald Trump evocó a Harry Kane y se burló del juego defensivo de Inglaterra ante Argentina
Entre risas y aplausos de Infantino, Trump habló en conferencia de prensa y se refirió al delantero Harry Kane, estrella indiscutible del combinado inglés, con quien dijo haber jugado al golf y calificó como “un gran jugador”. “Creo que cometieron un error cuando lo convirtieron en defensor… Tomaron la delantera y pusieron a su mejor jugador a defender… Eso fue un poco inusual”, sentenció el republicado sobre el goleador del Bayern Múnich.
Aunque reconoció no saber nada sobre dirigir un equipo de fútbol, la socarrona crítica de Trump coincide con las que exjugadores y periodistas del Reino Unido le formulan al DT alemán, y se viralizaron rápidamente alrededor del mundo, particularmente por el tono burlón con que habló de Inglaterra.
No obstante, en general esas críticas -serias o burlonas- no tienen en cuenta que Tuchel debió hacer un planteo ultradefensivo ante la ofensiva planteada por Scaloni cuando iba perdiendo, quedando afuera del Mundial, y que incluso en los últimos minutos revirtió para sostener el 2-1.
En efecto, el repliegue táctico de Inglaterra, que significó ceder el 82% de la posesión de la pelota a la Argentina, lo que terminó costándole la eliminación, fue duramente cuestionado por la prensa británica, exjugadores e incluso figuras políticas.
Entre los cuestionamientos aparecen haber sacado de la cancha al autor del único gol, facilitando el despliegue ofensivo de Lionel Messi al darle más espacio y así dar las asistencias para los goles argentinos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
Pese a la eliminación, el técnico alemán defendió su postura tras el partido, argumentando que no se arrepentía de sus decisiones y que el empuje de la Selección Argentina no les había dejado otra alternativa.
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