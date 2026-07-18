Por qué Harry Kane no juega en el partido ante Francia por el tercer puesto

Aunque reconoció no saber nada sobre dirigir un equipo de fútbol, la socarrona crítica de Trump coincide con las que exjugadores y periodistas del Reino Unido le formulan al DT alemán, y se viralizaron rápidamente alrededor del mundo, particularmente por el tono burlón con que habló de Inglaterra.

No obstante, en general esas críticas -serias o burlonas- no tienen en cuenta que Tuchel debió hacer un planteo ultradefensivo ante la ofensiva planteada por Scaloni cuando iba perdiendo, quedando afuera del Mundial, y que incluso en los últimos minutos revirtió para sostener el 2-1.

En efecto, el repliegue táctico de Inglaterra, que significó ceder el 82% de la posesión de la pelota a la Argentina, lo que terminó costándole la eliminación, fue duramente cuestionado por la prensa británica, exjugadores e incluso figuras políticas.

Entre los cuestionamientos aparecen haber sacado de la cancha al autor del único gol, facilitando el despliegue ofensivo de Lionel Messi al darle más espacio y así dar las asistencias para los goles argentinos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Pese a la eliminación, el técnico alemán defendió su postura tras el partido, argumentando que no se arrepentía de sus decisiones y que el empuje de la Selección Argentina no les había dejado otra alternativa.