La Selección Argentina ajustó los últimos detalles en el entrenamiento antes de la final ante España
La Albiceleste completó su última práctica antes del duelo decisivo del Mundial 2026 y Lionel Scaloni comenzó a definir el equipo.
La Selección Argentina llevó adelante este sábado su último entrenamiento antes de enfrentar a España en la gran final del Mundial 2026, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium. Con la ilusión de volver a hacer historia, el plantel dirigido por Lionel Scaloni ultimó los detalles.
Mientras la Albiceleste pudo desarrollar su práctica con normalidad, el seleccionado español se vio obligado a cancelar su entrenamiento debido a una intensa tormenta eléctrica que afectó la zona de Nueva Jersey, alterando la planificación del cuerpo técnico europeo en la víspera del partido.
En el predio de entrenamiento argentino, Scaloni aprovechó la jornada para ajustar aspectos tácticos y continuar evaluando las variantes que aún mantiene abiertas antes de confirmar la formación titular.
Las dudas del equipo que mantiene Lionel Scaloni
La principal incógnita pasa por la mitad de la cancha. Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen su lugar prácticamente asegurado, mientras que el cuarto volante saldrá de Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone o Nicolás González, alternativas que el entrenador analizó durante la práctica.
Otra de las dudas aparece en el lateral derecho. Si bien Nahuel Molina continúa siendo el principal candidato para ocupar ese sector, el cuerpo técnico también estudia la posibilidad de apostar por Gonzalo Montiel, una variante que podría ganar terreno pensando en un encuentro de máxima exigencia.
Con el entrenamiento ya finalizado, la Selección Argentina entró oficialmente en la cuenta regresiva hacia la gran final. Ahora, solo resta que Lionel Scaloni confirme el equipo que buscará derrotar a España y conquistar una nueva Copa del Mundo para la historia del fútbol argentino.
Datos de Selección Argentina vs. España
- Hora: 16.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: New Jersey Stadium.
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