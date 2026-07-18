"Sálvame del...": el desesperado pedido de Speed a Lamine Yamal antes de la final con Argentina

El momento más comentado llegó segundos después, cuando explicó por qué seguía con tanta atención la definición del campeonato. "Sálvame del desastre. Si Messi vuelve a ganar el Mundial, no sé qué puedo decir como seguidor de Ronaldo. No puedo decir nada", expresó entre risas, antes de completar su mensaje con otra frase que rápidamente recorrió las redes: "Sálvanos a los seguidores de Cristiano".