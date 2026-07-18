"Sálvame del...": el desesperado pedido de Speed a Lamine Yamal antes de la final con Argentina
El streamer estadounidense volvió a dejar en claro su apoyo a España y su deseo de evitar que Lionel Messi conquiste un nuevo Mundial.
A horas de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Speed volvió a convertirse en protagonista fuera de la cancha. El popular streamer estadounidense, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, publicó un llamativo mensaje dirigido a Lamine Yamal con un único objetivo: impedir que Lionel Messi vuelva a levantar la Copa del Mundo.
Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido no ocultó su preocupación por el partido decisivo y decidió hablarle directamente a la joven figura del seleccionado español. "Lamine Yamal, hermano, tienes mucho peso sobre tus hombros. Este mensaje es para ti", comenzó diciendo. Acto seguido, insistió una y otra vez: "Concéntrate. Por favor. Por favor, Lamine".
El momento más comentado llegó segundos después, cuando explicó por qué seguía con tanta atención la definición del campeonato. "Sálvame del desastre. Si Messi vuelve a ganar el Mundial, no sé qué puedo decir como seguidor de Ronaldo. No puedo decir nada", expresó entre risas, antes de completar su mensaje con otra frase que rápidamente recorrió las redes: "Sálvanos a los seguidores de Cristiano".
El video de Speed que explotó en las redes
Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos y fueron replicadas por medios deportivos de distintos países. Como ya ocurrió en otras oportunidades durante el torneo, los usuarios argentinos reaccionaron con humor y volvieron a catalogar a Speed como el gran "mufa" de los rivales de la Selección Argentina.
Muchos fanáticos también remarcaron la ansiedad con la que el streamer vive cada presentación del equipo de Lionel Scaloni, mientras que otros aprovecharon la situación para reavivar el histórico debate entre Messi y Cristiano Ronaldo, asegurando que el capitán argentino ya dejó atrás cualquier discusión gracias a sus títulos y logros.
Más allá de su apoyo a España, Speed tendrá un rol especial durante la jornada decisiva. La FIFA confirmó que será uno de los invitados al espectáculo de clausura del Mundial 2026, donde compartirá escenario con reconocidas figuras internacionales antes del inicio de una final que promete paralizar al mundo entero.
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