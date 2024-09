Las conmovedoras palabras de Ángel Di María en su despedida de la Selección

Y continuó: "Que me dieron la posibilidad de ganar todo, todo lo que gané este último tiempo acá gracias a ellos... Siempre se los dije y lo vuelvo a repetir, es gracias a ellos que hoy me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y con todo este cariño. Así que nada, agradecerles eternamente, voy a estar siempre agradecido, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a todos los que compartieron estos últimos años conmigo, gracias eternamente".

"Y ahora soy un hincha más, voy a seguir estando en las Copas América, mundiales, apoyándolos, y seguramente vamos a seguir por este camino porque tienen mucho huevo para seguir así", sostuvo.

"AHORA SOY UN HINCHA MÁS"



El mensaje del FIDEO para el actual plantel de la #SelecciónArgentina en su despedida. pic.twitter.com/0uAX4kf5EE — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

Finalmente, Fideo dedicó unas sentidas palabras a su familia: "Y último a la persona más importante de mi vida, y a mis dos preciosuras que son las que me bancaron siempre, las que estuvieron al lado mío, las que lucharon por mí, las que no dejaron que nada me lastime, agradecerles eternamente".

Las emotivas palabras del Fideo para su familia, en su homenaje en el Monumental. pic.twitter.com/8Lvi15H2qs — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2024

"Muchísimas gracias a todos, les agradezco en el alma. Y nada, seguiré estando del lado de ustedes ahora, apoyando a todos ellos, muchas gracias", lanzó Fideo para despedirse también de la hinchada argentina.