Las cuatro opciones que tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Boca Juniors se encuentra en el tramo decisivo de la temporada con un objetivo primordial entre ceja y ceja: levantar un trofeo y garantizar su regreso a la Copa Libertadores 2027. La agónica victoria por 3-2 sobre Racing Club en el Estadio Gigante de Arroyito no solo le dio el pase a las semifinales de la Copa Argentina, sino que revitalizó las chances del Xeneize en un semestre donde todavía mantiene varios frentes abiertos.