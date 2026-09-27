Las cuatro opciones que tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027
Tras la remontada épica ante Racing, el conjunto dirigido por Arruabarrena conserva varios frentes abiertos para asegurar su boleto al máximo certamen de la Conmebol.
Boca Juniors se encuentra en el tramo decisivo de la temporada con un objetivo primordial entre ceja y ceja: levantar un trofeo y garantizar su regreso a la Copa Libertadores 2027. La agónica victoria por 3-2 sobre Racing Club en el Estadio Gigante de Arroyito no solo le dio el pase a las semifinales de la Copa Argentina, sino que revitalizó las chances del Xeneize en un semestre donde todavía mantiene varios frentes abiertos.
Bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, el club de la Ribera se encuentra a solo dos partidos de conseguir el pasaje directo a través del certamen más federal del país. Sin embargo, no es la única vía disponible. En total, la institución cuenta con cuatro alternativas concretas para sellar su clasificación al torneo internacional del cual se coronó campeón en seis ocasiones.
Las cuatro opciones que tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027
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Ser campeón de la Copa Argentina 2026: tras dejar en el camino a la Academia, enfrentará a Banfield en semifinales. En una hipotética final esperan Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense.
Ser campeón del Torneo Clausura 2026: el equipo se ubica en puestos de clasificación a octavos de final en la Zona A. Para dar la vuelta deberá superar las cuatro instancias de eliminación directa.
Ser campeón de la Copa Sudamericana 2026: el elenco de la Ribera disputará las semifinales frente a Vasco da Gama. Si avanza a la gran final, su rival saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
Ser Top 3 en la Tabla Anual: las tres primeras posiciones de la suma acumulada de la fase regular del Apertura y Clausura otorgan plazas directas. Actualmente Boca ocupa el tercer lugar con margen mínimo, a falta de seis fechas por disputarse.
Con varias competencias en marcha y un calendario apretado, el equipo del Vasco Arruabarrena ingresa en la recta final de la temporada dependendiendo de sí mismo para cumplir con la exigencia histórica del club y volver al escenario internacional en 2027.
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