Las desopilantes respuestas de tucumanos sobre Antonela Roccuzzo: "La mujer de un amigo"

De hecho, estos hombres se volvieron rápidamente virales en redes sociales por las inesperadas respuestas que dieron al ser consultados sobre la apariencia de la pareja y madre de los hijos del astro mundial.

"Hay que tener una billetera más gorda que la de Messi para mirarla", dijo el primero de ellos y a ese mensaje le siguieron otros que optaron por fingir ceguera ante la bella Antonela: "A la mujer de Messi no se la mira"; "Es la mujer del capitán, intocable"; "Eso no se pregunta, la mujer del 10 no se toca"; señalaron algunos.

Otros continuaron esta tendencia: "No, no, es la mujer de un amigo. Te ha dado tanto Messi que no podés andar sabiendo si está buena o no está buena, ni siquiera se sabe"; "No se le pone 'me gusta' en las fotos, no se stalkea, nada. La mujer del 10 es intocable"; "Pelos en las piernas tiene la mujer de Messi para mi", manifestaron.

El orgullo de Messi y Antonela por sus hijos

Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de Lionel Messi, protagonizaron un momento muy especial inflando el pecho de orgullo a toda la familia. Los niños demostraron su talento y dedicación en un torneo, donde participaban en nombre de la Academia del Inter Miami, el club en el que su padre juega como capitán de la Selección Argentina.

Su desempeño en el campo no solo dejó una huella en el torneo, sino que también resaltó el fuerte lazo familiar que los une y la pasión por el fútbol que corre por sus venas.

Antonela Roccuzzo, orgullosa de sus hijos, no dudó en compartir su alegría y emoción con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Junto a una entrañable foto familiar, donde todos posan con la camiseta del Inter Miami, escribió: “¡Campeones por tres! @intermiamicf_academy”.

La imagen capturó la felicidad de ver a sus hijos triunfar, un reflejo de los valores familiares que siempre han sido fundamentales para la pareja.

Embed - Antonela Roccuzzo on Instagram: "Campeones por tres! @intermiamicf_academy" View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)