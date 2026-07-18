Por un lado, la puja está abierta de par en par entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Aunque "Cachete" se calzó la pechera en la práctica, la decisión final dependerá de las características del extremo español que deban controlar.

Las dos dudas de Lionel Scaloni para la final, según Gastón Edul

En tanto, según detalló Edul, Rodrigo De Paul todavía está peleando su lugar en la mitad de la cancha, en un sector donde el esquema final se resolverá recién en la charla técnica del domingo.

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El cronista echó por tierra cualquier alarma al aclarar que Scaloni no les entregó pecheras a futbolistas clave como Nicolás González o el propio Molina, pero advirtió que esto "no es definitivo porque se va a resolver mañana".

De esta manera, el plan de la Scaloneta entra en su fase de máximo secreto. Con dos puestos clave bajo análisis y bajo la estricta mirada de un cuerpo técnico que acostumbra a patear el tablero a último momento, Argentina estira el misterio para obligar a España a planificar a ciegas hasta que falten apenas minutos para el pitazo inicial.