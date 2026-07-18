Las dos dudas de Lionel Scaloni para la final, según Gastón Edul
A menos de 24 horas para la gran final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina mantiene una duda en defensa y otra en el mediocampo.
La danza de nombres y el misterio táctico sembrado por Lionel Scaloni en la última práctica de la Selección Argentina sumaron una voz autorizada para traer un poco de luz, ya que el periodista Gastón Edul fue una vez más el encargado de revelar las supuestas dudas que se mantienen para el armado del equipo.
El encargado de la cobertura diaria del seleccionado nacional para TyC Sports utilizó sus redes sociales para precisar el panorama real del búnker en Nueva York y bajar la espuma respecto a las sorpresas del último entrenamiento.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el cronista confirmó que el hermetismo continuará hasta las horas previas al partido frente a España y que el reparto de pecheras visto en la televisión no debe tomarse como una sentencia definitiva.
"Estamos en Nueva York a un día de la Final de la Copa del Mundo 2026. Argentina ya hizo su último entrenamiento: hay una duda en la defensa y otra en el mediocampo. El equipo no se va a definir hasta mañana por el mediodía", anticipó Edul de manera tajante.
Puesto por puesto: las incógnitas de Lionel Scaloni, según Gastón Edul
En el video explicativo que acompañó su publicación, el periodista profundizó en los detalles del ensayo y remarcó que las ausencias de algunos habituales titulares forman parte de la estrategia de evaluación del cuerpo técnico.
Por un lado, la puja está abierta de par en par entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Aunque "Cachete" se calzó la pechera en la práctica, la decisión final dependerá de las características del extremo español que deban controlar.
En tanto, según detalló Edul, Rodrigo De Paul todavía está peleando su lugar en la mitad de la cancha, en un sector donde el esquema final se resolverá recién en la charla técnica del domingo.
El cronista echó por tierra cualquier alarma al aclarar que Scaloni no les entregó pecheras a futbolistas clave como Nicolás González o el propio Molina, pero advirtió que esto "no es definitivo porque se va a resolver mañana".
De esta manera, el plan de la Scaloneta entra en su fase de máximo secreto. Con dos puestos clave bajo análisis y bajo la estricta mirada de un cuerpo técnico que acostumbra a patear el tablero a último momento, Argentina estira el misterio para obligar a España a planificar a ciegas hasta que falten apenas minutos para el pitazo inicial.
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