Las sorpresas de Lionel Scaloni en el "reparto de pecheras" de la última práctica

El grupo con pechera estuvo conformado por: Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El ingreso de Gonzalo Montiel llamó poderosamente la atención, dado que Nahuel Molina se venía consolidando como el titular indiscutido en la banda derecha durante los últimos compromisos de la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, el dato más ruidoso de la jornada fue la ausencia de Alexis Mac Allister en ese reparto inicial, un futbolista clave en el andamiaje del mediocampo argentino.

SCALONI PREPARA LA FINAL



En la última parte del entrenamiento abierto, el DT de la SELECCIÓN ARGENTINA comenzó con el reparto de pecheras y se llevó todos los flashes.



¿Cuál será el once ante España? #TNTSportsMundial pic.twitter.com/TghxX1RXgu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2026

¿Estrategia para confundir a De la Fuente?

En el universo Scaloni, nada se puede dar por sentado hasta minutos antes de firmar la planilla oficial. El entrenador ha demostrado en infinidad de ocasiones (como en la recordada final de Qatar 2022 con la sorpresiva inclusión de Ángel Di María por izquierda) que le gusta guardar sus cartas bajo llave hasta el último segundo.

Por este motivo, en el búnker nacional no descartan que esta inusual disposición de nombres haya sido una "trampa cazabobos" ensayada a sabiendas de las cámaras, buscando que el cuerpo técnico de Luis de la Fuente queme pestañas intentando descifrar un esquema con doble cinco rígido (Paredes-Enzo) y la velocidad de Simeone por afuera. La verdad oculta se revelará recién este domingo, cuando la Scaloneta salte al césped en busca de la gloria eterna.