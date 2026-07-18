Las sorpresas de Lionel Scaloni en el "reparto de pecheras" de la última práctica
La última práctica de la Selección Argentina antes de la gran final del Mundial 2026 lo tuvo al entrenador protagonizando algunas sorpresas.
A poco más de 24 horas para que ruede la pelota en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entrenador Lionel Scaloni sumó una enorme dosis de misterio y especulación en torno al armado de la Selección Argentina de cara a la gran final ante España.
En la última práctica formal previa al partido, el director técnico sorprendió por completo a propios y extraños con un llamativo reparto de pecheras que encendió los debates en los medios de comunicación y las redes sociales.
Según se pudo observar en las imágenes televisivas durante los minutos abiertos a la prensa, el DT santafesino entregó un lote de pecheras que incluyó nombres inesperados en el esquema habitual, dejando flotando la duda de si se trata de un golpe de timón táctico o de una clásica jugada para despistar a los analistas españoles.
Los nombres en danza y las grandes sorpresas de Lionel Scaloni
El reparto de pecheras se concentró en 11 futbolistas de campo.
Sabiendo que la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos es una garantía inamovible, la inclusión de este grupo obligaría a Scaloni a sacrificar a un jugador de campo si planea utilizar este bosquejo como base:
El grupo con pechera estuvo conformado por: Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El ingreso de Gonzalo Montiel llamó poderosamente la atención, dado que Nahuel Molina se venía consolidando como el titular indiscutido en la banda derecha durante los últimos compromisos de la Copa del Mundo.
Al mismo tiempo, el dato más ruidoso de la jornada fue la ausencia de Alexis Mac Allister en ese reparto inicial, un futbolista clave en el andamiaje del mediocampo argentino.
¿Estrategia para confundir a De la Fuente?
En el universo Scaloni, nada se puede dar por sentado hasta minutos antes de firmar la planilla oficial. El entrenador ha demostrado en infinidad de ocasiones (como en la recordada final de Qatar 2022 con la sorpresiva inclusión de Ángel Di María por izquierda) que le gusta guardar sus cartas bajo llave hasta el último segundo.
Por este motivo, en el búnker nacional no descartan que esta inusual disposición de nombres haya sido una "trampa cazabobos" ensayada a sabiendas de las cámaras, buscando que el cuerpo técnico de Luis de la Fuente queme pestañas intentando descifrar un esquema con doble cinco rígido (Paredes-Enzo) y la velocidad de Simeone por afuera. La verdad oculta se revelará recién este domingo, cuando la Scaloneta salte al césped en busca de la gloria eterna.
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