Mundial de hockey 2026: cuándo debutan Las Leonas y Los Leones, rivales, días y horarios
Las selecciones argentinas ya conocen el calendario para la Copa del Mundo que se disputará en Países Bajos y Bélgica. Todos los detalles.
Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de hockey 2026 y tanto Las Leonas como Los Leones ya tienen definido su camino en la fase de grupos. El certamen, que reunirá a las mejores selecciones del planeta, se disputará entre Países Bajos y Bélgica, con sedes en Amstelveen y Wavre.
Argentina afrontará el torneo con grandes expectativas en ambas ramas. Mientras Los Leones buscarán mejorar su histórica medalla de bronce obtenida en La Haya 2014, Las Leonas volverán a presentarse como una de las principales candidatas al título luego de haber sido subcampeonas en la última edición.
Cuándo debutan Los Leones en el Mundial 2026
El seleccionado masculino integrará el Grupo A, junto con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón. Su estreno será el 16 de agosto frente a Japón, desde las 14:00 (hora argentina). Luego afrontará el compromiso más exigente de la zona ante el seleccionado neerlandés y cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda.
Fixture de Los Leones
- 16 de agosto: Argentina vs. Japón – 14:00
- 18 de agosto: Argentina vs. Países Bajos – 13:00
- 20 de agosto: Argentina vs. Nueva Zelanda – 7:30
Cuándo debutan Las Leonas en el Mundial 2026
El seleccionado femenino compartirá el Grupo B con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Las campeonas del mundo en 2002 y 2010 debutarán el 15 de agosto frente a Estados Unidos, desde las 12:30. Posteriormente enfrentarán a Alemania y cerrarán la primera fase ante Escocia.
Fixture de Las Leonas
- 15 de agosto: Argentina vs. Estados Unidos – 12:30
- 17 de agosto: Argentina vs. Alemania – 12:00
- 19 de agosto: Argentina vs. Escocia – 6:00
Cómo será el formato del Mundial de hockey 2026
Durante la fase inicial, cada seleccionado disputará tres partidos dentro de su grupo. Al finalizar esa instancia, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la segunda fase, donde comenzarán los cruces eliminatorios rumbo al título.
Con planteles que llegan con aspiraciones importantes, Argentina intentará volver a ser protagonista tanto con Las Leonas como con Los Leones, dos seleccionados que buscarán meterse entre los mejores del mundo y pelear por una nueva medalla en la máxima cita internacional del hockey.
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