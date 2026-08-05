Mundial de hockey 2026: cuándo debutan Las Leonas y Los Leones, rivales, días y horarios

Fixture de Las Leonas

15 de agosto: Argentina vs. Estados Unidos – 12:30

Argentina vs. Estados Unidos – 17 de agosto: Argentina vs. Alemania – 12:00

Argentina vs. Alemania – 19 de agosto: Argentina vs. Escocia – 6:00

Cómo será el formato del Mundial de hockey 2026

Durante la fase inicial, cada seleccionado disputará tres partidos dentro de su grupo. Al finalizar esa instancia, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la segunda fase, donde comenzarán los cruces eliminatorios rumbo al título.

Con planteles que llegan con aspiraciones importantes, Argentina intentará volver a ser protagonista tanto con Las Leonas como con Los Leones, dos seleccionados que buscarán meterse entre los mejores del mundo y pelear por una nueva medalla en la máxima cita internacional del hockey.