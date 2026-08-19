Cambio inesperado en la Fórmula 1: Red Bull cambia su dupla para el Gran Premio de Países Bajos

La situación resulta particularmente llamativa porque los tres pilotos involucrados ya habían protagonizado movimientos similares dentro de la estructura. Lawson comenzó la temporada anterior como compañero de Verstappen en Red Bull, pero solamente disputó dos carreras antes de ser trasladado nuevamente a Racing Bulls.

BREAKING: Yuki Tsunoda will drive for Racing Bulls in Zandvoort, taking the place of Liam Lawson who replaces the injured Hadjar at Red Bull Racing#F1 #DutchGP pic.twitter.com/y0XpixpVUW — Formula 1 (@F1) August 19, 2026

Después de esa modificación, Tsunoda fue quien pasó a ocupar el lugar de Lawson en la escudería principal. Ahora, el escenario vuelve a repetirse, aunque con una diferencia: esta vez será Hadjar quien quede temporalmente fuera por una lesión.

Hadjar, obligado a mirar la carrera desde afuera

La ausencia representa un golpe para Hadjar, que había logrado consolidarse como piloto titular gracias a sus buenas actuaciones. El francés había sido uno de los nombres destacados de la temporada anterior y consiguió un resultado particularmente importante en Zandvoort, donde terminó tercero en 2025.

Por eso, su baja llega justo antes de una fecha que tenía un significado especial para él y para el equipo. Tanto Hadjar como Verstappen habían preparado cascos especiales para el Gran Premio de Países Bajos, con diseños relacionados con la tradición del país y, en el caso del francés, vinculados también al podio que consiguió en el circuito durante la temporada pasada.

Ahora, el joven piloto deberá concentrarse en su recuperación y seguir la carrera desde afuera. El objetivo de Red Bull es que pueda estar nuevamente disponible para la próxima cita del calendario.

Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto