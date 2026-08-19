Cambio inesperado en la Fórmula 1: Red Bull cambia su dupla para el Gran Premio de Países Bajos
Isack Hadjar se perderá el fin de semana por una lesión en una muñeca y su ausencia provocó un inesperado movimiento dentro de la estructura.
Red Bull tendrá una modificación inesperada para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: Isack Hadjar no podrá participar de la competencia que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort debido a una lesión en una de sus muñecas y su ausencia obligó a la escudería a reorganizar temporalmente su alineación de pilotos.
La solución elegida por el equipo fue recurrir a Liam Lawson. El neozelandés dejará momentáneamente su lugar en Racing Bulls para ocupar la butaca de Hadjar en Red Bull y será compañero de Max Verstappen durante este fin de semana.
La F1 confirmó oficialmente la modificación a través de sus canales: “URGENTE: Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing. ¡Esperamos ver a Isack pronto tras una rápida recuperación!”.
El cambio será solamente por esta competencia, ya que el objetivo de la estructura es que Hadjar pueda recuperarse y regresar para la siguiente carrera, el Gran Premio de Italia en Monza.
Tsunoda recupera su lugar en Racing Bulls
El movimiento no termina: como consecuencia de la llegada de Lawson al equipo principal, Yuki Tsunoda volverá a ocupar una butaca titular en el segundo equipo de la latita. El japonés actualmente cumple funciones como piloto de pruebas y reserva después de haber perdido su asiento a finales de 2025. Sin embargo, la lesión de Hadjar abrió la puerta para que vuelva a competir oficialmente este fin de semana.
La situación resulta particularmente llamativa porque los tres pilotos involucrados ya habían protagonizado movimientos similares dentro de la estructura. Lawson comenzó la temporada anterior como compañero de Verstappen en Red Bull, pero solamente disputó dos carreras antes de ser trasladado nuevamente a Racing Bulls.
Después de esa modificación, Tsunoda fue quien pasó a ocupar el lugar de Lawson en la escudería principal. Ahora, el escenario vuelve a repetirse, aunque con una diferencia: esta vez será Hadjar quien quede temporalmente fuera por una lesión.
Hadjar, obligado a mirar la carrera desde afuera
La ausencia representa un golpe para Hadjar, que había logrado consolidarse como piloto titular gracias a sus buenas actuaciones. El francés había sido uno de los nombres destacados de la temporada anterior y consiguió un resultado particularmente importante en Zandvoort, donde terminó tercero en 2025.
Por eso, su baja llega justo antes de una fecha que tenía un significado especial para él y para el equipo. Tanto Hadjar como Verstappen habían preparado cascos especiales para el Gran Premio de Países Bajos, con diseños relacionados con la tradición del país y, en el caso del francés, vinculados también al podio que consiguió en el circuito durante la temporada pasada.
Ahora, el joven piloto deberá concentrarse en su recuperación y seguir la carrera desde afuera. El objetivo de Red Bull es que pueda estar nuevamente disponible para la próxima cita del calendario.
Vuelve la Fórmula 1 tras el receso: el cronograma de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
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