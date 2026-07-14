El Gobierno avaló que se prohíban las banderas sobre Malvinas en el partido contra Inglaterra

"Ahí se vuelve un poco más complicado porque no se puede prohibir un canto ni taparle la boca a la gente, pero las banderas no van a poder entrar... personas que vayan con una camiseta se van a tener que cambiar, o dejar las banderas afuera", convino. "Bandera argentina sí, por supuesto, o bandera inglesa sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tpo de situación", insistió la titular de Seguridad.