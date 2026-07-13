El mensaje de los veteranos de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra: "No es una revancha"
La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" pidió separar el partido del conflicto bélico de 1982 y llamó a rechazar los discursos de odio.
A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a separar el significado deportivo del encuentro del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y pidió evitar expresiones de odio.
Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad sostuvo que el partido "no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido" y remarcó que la causa Malvinas debe seguir defendiéndose por las vías diplomáticas y el reclamo pacífico establecido por la Constitución Nacional.
En el documento, los excombatientes destacaron el entusiasmo que genera ver a la Selección entre los cuatro mejores equipos del Mundial, pero advirtieron que el resultado del encuentro no puede interpretarse como una reparación por la guerra de 1982 ni como una "compensación histórica".
"La soberanía se sostiene con la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable, no con el resultado de un partido de fútbol", señalaron.
Además, convocaron a los hinchas a alentar con pasión, pero sin caer en manifestaciones xenófobas o discursos de odio hacia Inglaterra. En ese sentido, afirmaron que el grito de "¡Malvinas Argentinas!" debe representar un homenaje permanente a los 649 argentinos que murieron durante el conflicto bélico y no una consigna de enfrentamiento.
La Federación también hizo referencia al contexto del Mundial y señaló que las semifinales enfrentan a la Argentina con Inglaterra, mientras que en la otra llave se medirán España y Francia, países a los que vinculó con la historia y la diplomacia en torno al reclamo de soberanía sobre las islas.
Finalmente, los veteranos pidieron a la sociedad y a los medios de comunicación vivir el encuentro con responsabilidad y respeto, honrando tanto el desempeño de la Selección como la memoria de quienes combatieron en Malvinas.
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