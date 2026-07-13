El mensaje de los veteranos de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra: "No es una revancha"

La Federación también hizo referencia al contexto del Mundial y señaló que las semifinales enfrentan a la Argentina con Inglaterra, mientras que en la otra llave se medirán España y Francia, países a los que vinculó con la historia y la diplomacia en torno al reclamo de soberanía sobre las islas.

Finalmente, los veteranos pidieron a la sociedad y a los medios de comunicación vivir el encuentro con responsabilidad y respeto, honrando tanto el desempeño de la Selección como la memoria de quienes combatieron en Malvinas.