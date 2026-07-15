Azerbaiyán respaldó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas: "Defiendan sus derechos y la soberanía"

"Sé lo sensible que es este tema, incluso cuando era estudiante y trabajaba en mi tesis, el tema fue el conflicto angloargentino, porque sucedió en 1982 y me gradué ese año, así que estaba muy fresco. Escribí unas 30 páginas de análisis de lo que ocurrió. Lo positivo, pese a la situación, es que ambos países, Reino Unido y Argentina, mantienen buenas relaciones, salvo quizás en los próximos días, que tendrán el enfrentamiento en semifinales, pero no es el primero, recuerdo uno anterior". "Le deseo a su Selección el éxito en los próximos días”, dijo Aliyev.

Las definiciones del mandatario de Azerbaiyán sorprendieron por lo inusual que es que un jefe de Estado se manifieste abiertamente a favor de Argentina en el conflicto por la Cuestión Malvinas, pero además desconcertaron hasta a los medios azerbaiyanos, que desconocían el tema de investigación en la tesis de Aliyev, por lo que la agenda estuvo marcada por la Cuestión Malvinas.

El IV Foro Global de Medios de Shusha, titulado "La misión de los medios de comunicación en la promoción de la paz: restaurar la verdad y reconstruir la confianza", se realizó los días 13 y 14 de julio de 2026, en la ciudad de Shusha, en la República de Azerbaiyán.