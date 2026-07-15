Azerbaiyán respaldó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas: "Defiendan sus derechos y la soberanía"
El presidente Ilham Aliyev contó que el conflicto en Malvinas fue el tema que abordó en su tesis de grado cuando la presentó precisamente en 1982.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, envió este martes un mensaje a la Argentina sobre su histórico reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. "Defiendan sus derechos y la soberanía" aseguró Aliyev en el marco del IV Foro Global de Medios de Shusha y reveló que el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas fue precisamente el tema de su tesis de grado.
Según consignó hoy Perfil, Aliyev hasta se animó a enviar un mensaje de aliento por el partido que este miércoles la selección encabezada por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Messi sostendrá frente a Inglaterra por el último lugar en juego para la final del Mundial 2026 a la que ya clasificó España ayer tras derrotar 2 a o a Francia.
El respaldo a la Argentina no es casual sin embargo. La integridad territorial es el principio que sostiene Argentina en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y demás instancias multilaterales; el mismo que sostuvo Azerbaiyán para reclamar por la región del Alto Karabaj en conflicto con Armenia posdisolución de la URSS.
En ese sentido Aliyev aseguró: "creo que es bueno abordar las negociaciones desde la buena fe, en línea con las normas internacionales, resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de ONU para tratar los temas fundamentales de integridad territorial de los países. Azerbaiyán es un firme defensor de este principio, sin dudas motivado porque nuestra integridad territorial fue violada".
"Incluso cuando la recuperamos plenamente, no cambiamos nuestra posición. Este tema nunca lo abordamos desde un punto de vista de preferencia política o relaciones con los países. Tratamos este tema desde el punto de vista de la justicia y la ley internacional. Mi mensaje es que defiendan sus derechos y la soberanía. Es el mismo mensaje que enviamos a nuestros amigos ucranianos", continuó el mandatario azerbayano.
"Sé lo sensible que es este tema, incluso cuando era estudiante y trabajaba en mi tesis, el tema fue el conflicto angloargentino, porque sucedió en 1982 y me gradué ese año, así que estaba muy fresco. Escribí unas 30 páginas de análisis de lo que ocurrió. Lo positivo, pese a la situación, es que ambos países, Reino Unido y Argentina, mantienen buenas relaciones, salvo quizás en los próximos días, que tendrán el enfrentamiento en semifinales, pero no es el primero, recuerdo uno anterior". "Le deseo a su Selección el éxito en los próximos días”, dijo Aliyev.
Las definiciones del mandatario de Azerbaiyán sorprendieron por lo inusual que es que un jefe de Estado se manifieste abiertamente a favor de Argentina en el conflicto por la Cuestión Malvinas, pero además desconcertaron hasta a los medios azerbaiyanos, que desconocían el tema de investigación en la tesis de Aliyev, por lo que la agenda estuvo marcada por la Cuestión Malvinas.
El IV Foro Global de Medios de Shusha, titulado "La misión de los medios de comunicación en la promoción de la paz: restaurar la verdad y reconstruir la confianza", se realizó los días 13 y 14 de julio de 2026, en la ciudad de Shusha, en la República de Azerbaiyán.
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