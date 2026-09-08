Las Murciélagas hicieron historia: le ganaron a Brasil y son las primeras campeonas de América

"Las Murciélagas":

Porque vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la Copa América pic.twitter.com/XZvM46749I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2026

Este logro continental representa un hito fundamental para un grupo que no para de hacer historia. Las Murciélagas, que ya contaban con el pergamino de ser bicampeonas del mundo en la especialidad, lograron saldar la asignatura pendiente a nivel regional y levantaron el trofeo inaugural del certamen organizado en suelo brasilero.