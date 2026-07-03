Las nuevas reglas del Mundial 2026 llegan al fútbol argentino: ¿también el cooling break?

Para brindar mayor claridad, los árbitros realizarán una cuenta regresiva visible con la mano durante los últimos cinco segundos, de manera que tanto el arquero como el resto de los protagonistas sepan con precisión cuánto tiempo resta antes de la sanción.

Desde la AFA consideran que el conjunto de estas modificaciones contribuirá a desalentar una conducta que se había vuelto cada vez más frecuente en el fútbol moderno. Las demoras para ejecutar un lateral o un saque de arco suelen fragmentar el desarrollo del juego y, en muchos casos, responden a estrategias destinadas a enfriar el ritmo del partido.

El derrotero de las últimas reformas reglamentarias apunta justamente a privilegiar el tiempo efectivo y a reducir las interrupciones innecesarias. En ese sentido, las nuevas reglas buscan que el balón permanezca más tiempo en juego y que el espectáculo gane en fluidez.