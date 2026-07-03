Las nuevas reglas del Mundial 2026 llegan al fútbol argentino: ¿también el cooling break?
La AFA comenzará a aplicar las modificaciones que buscan reducir las pérdidas de tiempo. Habrá cambios en los laterales y en los saques de arco.
El fútbol argentino se prepara para incorporar dos modificaciones reglamentarias que ya tuvieron su estreno durante el Mundial 2026 y que apuntan a un objetivo concreto: reducir las pérdidas deliberadas de tiempo y darles mayor continuidad a los partidos.
La Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA confirmó que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse en los torneos locales.
Las medidas fueron impulsadas por la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir las reglas del juego, y recibieron una buena aceptación durante la Copa del Mundo al favorecer un mayor tiempo efectivo de juego sin alterar la esencia del fútbol.
Uno de los cambios más importantes alcanza a los laterales. A partir de ahora, el futbolista dispondrá de un máximo de cinco segundos para realizar el saque una vez que esté en condiciones de hacerlo. Si supera ese plazo, perderá la posesión y el lateral será para el equipo rival.
La otra novedad involucra a los arqueros. Cuando tengan la pelota controlada con las manos dispondrán de un máximo de ocho segundos para reanudar el juego. Si exceden ese tiempo, el árbitro sancionará un tiro de esquina para el rival, reemplazando el histórico tiro libre indirecto, una sanción que en la práctica casi nunca se aplicaba.
Para brindar mayor claridad, los árbitros realizarán una cuenta regresiva visible con la mano durante los últimos cinco segundos, de manera que tanto el arquero como el resto de los protagonistas sepan con precisión cuánto tiempo resta antes de la sanción.
Desde la AFA consideran que el conjunto de estas modificaciones contribuirá a desalentar una conducta que se había vuelto cada vez más frecuente en el fútbol moderno. Las demoras para ejecutar un lateral o un saque de arco suelen fragmentar el desarrollo del juego y, en muchos casos, responden a estrategias destinadas a enfriar el ritmo del partido.
El derrotero de las últimas reformas reglamentarias apunta justamente a privilegiar el tiempo efectivo y a reducir las interrupciones innecesarias. En ese sentido, las nuevas reglas buscan que el balón permanezca más tiempo en juego y que el espectáculo gane en fluidez.
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