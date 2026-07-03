Informe meteorológico de FIFA para Selección Argentina vs. Cabo Verde: qué pasa con el horario del partido

La regla de los 30 minutos: Si los sensores de la organización o las alertas del radar oficial confirman la caída de rayos dentro de un radio de exclusión cercano al estadio, el inicio del partido quedará demorado automáticamente por un lapso mínimo de 30 minutos .

Monitoreo constante: Una vez activado el protocolo y resguardados los protagonistas en los vestuarios, los especialistas deberán aguardar a que transborde el frente de tormenta. Cada vez que caiga un nuevo rayo, el cronómetro de la espera volverá a ponerse en cero de forma obligatoria.

Incertidumbre en la Selección Argentina en Miami

La posibilidad de una alteración en el cronograma oficial obliga a los preparadores físicos y al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni a trazar planes de contingencia en los vestuarios. Una demora prolongada modificaría los esquemas de entrada en calor y la alimentación previa de los futbolistas, quienes buscan abstraerse del clima para estirar el invicto y sellar el pase a los octavos de final.