Informe meteorológico de FIFA para Selección Argentina vs. Cabo Verde: qué pasa con el horario del partido
El equipo nacional se prepara para el choque por 16avos de final del Mundial 2026, pero una tormenta en Miami podría cambiar los planes.
El debut de la Selección Argentina en las llaves de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 sumó un inesperado factor de preocupación que excede por completo lo estrictamente futbolístico, debido a cuestiones meteorológicas y una posible tormenta que cambiaría el horario del partido.
A pocas horas de que ruede la pelota en el Hard Rock Stadium, las autoridades de la FIFA emitieron un informe meteorológico de urgencia advirtiendo sobre la formación de tormentas con fuerte actividad eléctrica sobre el estado de Florida, justo para la franja horaria asignada al partido ante Cabo Verde.
Si bien la delegación nacional y los miles de hinchas que tiñeron las calles de Miami ya se encuentran listos para el inicio del encuentro, la organización mantiene sus radares encendidos en tiempo real. Al tratarse de una noticia en desarrollo, los veedores del ente regulador evalúan el avance de las nubes minuto a minuto para determinar los pasos a seguir.
¿Cómo funciona el protocolo de suspensión por rayos?
La FIFA cuenta con una reglamentación sumamente estricta y de aplicación obligatoria para todos los estadios del Mundial cuando se constata la presencia de actividad eléctrica en la zona urbana, priorizando de forma absoluta la seguridad de los atletas, los cuerpos técnicos y el público en las tribunas.
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La regla de los 30 minutos: Si los sensores de la organización o las alertas del radar oficial confirman la caída de rayos dentro de un radio de exclusión cercano al estadio, el inicio del partido quedará demorado automáticamente por un lapso mínimo de 30 minutos.
Monitoreo constante: Una vez activado el protocolo y resguardados los protagonistas en los vestuarios, los especialistas deberán aguardar a que transborde el frente de tormenta. Cada vez que caiga un nuevo rayo, el cronómetro de la espera volverá a ponerse en cero de forma obligatoria.
Incertidumbre en la Selección Argentina en Miami
La posibilidad de una alteración en el cronograma oficial obliga a los preparadores físicos y al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni a trazar planes de contingencia en los vestuarios. Una demora prolongada modificaría los esquemas de entrada en calor y la alimentación previa de los futbolistas, quienes buscan abstraerse del clima para estirar el invicto y sellar el pase a los octavos de final.
Por el momento, los equipos continúan con su itinerario habitual de traslados hacia el recinto deportivo, cruzando los dedos para que el frente de tormenta desvíe su curso y permita que el vigente campeón del mundo comience la defensa de su corona en el horario pautado.
`NOTA EN DESARROLLO
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