La genialidad de Lionel Messi para el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde
Con este grito en Miami, tras asistencia brillante de Licha Martínez, el astro estira su ventaja como máximo artillero del Mundial y agiganta su leyenda eterna.
Cuando el partido se presentaba cerrado y el cerrojo defensivo de la gran revelación africana complicaba los caminos de la Selección Argentina, el mejor jugador del mundo frotó la lámpara para hacer estallar Miami. A los 29 minutos del primer tiempo, Lionel Andrés Messi anotó el 1-0 ante Cabo Verde en el cruce definitivo por los 16avos de final.
La jugada nació desde el fondo con un centro largo, milimétrico y preciso de Lisandro Martínez que sobrevoló a la última línea rival. Con la categoría que lo caracteriza, Messi irrumpió en el corazón del área, desarmó la marca con un control exquisito de borde externo de zurda y, casi sin dejarla picar, sacó un zurdazo inapelable al primer palo para batir la estirada del arquero Vozinha.
Con esta soberbia definición, el crack argentino no solo destraba el debut en los mano a mano de la Copa del Mundo 2026, sino que sigue reescribiendo la historia grande del fútbol: alcanzó los 7 goles en la presente edición —consolidándose en la cima de la tabla de anotadores del torneo— y firmó su gol número 20 en la historia de los Mundiales. ¡Una locura total del capitán!
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