La genialidad de Lionel Messi para el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde

¡GOL DE ARGENTINA! Messi avanza sin tocar la Vozinha pic.twitter.com/RU5vfSmfeP — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Con esta soberbia definición, el crack argentino no solo destraba el debut en los mano a mano de la Copa del Mundo 2026, sino que sigue reescribiendo la historia grande del fútbol: alcanzó los 7 goles en la presente edición —consolidándose en la cima de la tabla de anotadores del torneo— y firmó su gol número 20 en la historia de los Mundiales. ¡Una locura total del capitán!