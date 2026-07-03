Así sonó el Himno Nacional en la previa de Selección Argentina vs. Cabo Verde
En la previa del duelo del Mundial 2026, la interpretación del himno nacional argentino volvió a convertirse en un momento de fuerte carga emotiva.
El Himno Argentino volvió a erigirse como un instante de singular densidad emocional en la antesala del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde, en un contexto mundialista que ya de por sí dotaba al escenario de una atmósfera casi litúrgica.
En el estadio, colmado en su inmensa mayoría por hinchas argentinos que habían atravesado un derrotero logístico y económico considerable para poder estar presentes, la ceremonia previa adquirió un tono de comunión colectiva, entre la exaltación y una suerte de recogimiento solemne que antecedía al partido.
En ese marco, la entonación del himno se desplegó como un fenómeno coral que excedió lo meramente protocolar. La hinchada argentina, desplegada en distintos sectores del estadio, lo cantó con una intensidad casi inusitada, como si cada estrofa condensara no solo la expectativa deportiva sino también una acumulación de esfuerzos personales, viajes extensos, ahorros prolongados y decisiones vitales que terminaron confluyendo en ese instante. La escena tuvo algo de épico y de austero a la vez, una especie de ceremonia laica donde el sonido se volvía una forma de pertenencia.
Dentro del campo de juego, figuras como Lionel Messi y Lisandro Martínez mostraron gestos de profunda introspección. Messi, con la mirada fija y el semblante concentrado, parecía atravesado por una mezcla de nostalgia y responsabilidad histórica, mientras que Lisandro Martínez evidenciaba una emoción más explícita, con una gestualidad contenida pero visible, como si el himno operara en él como un recordatorio de trayectorias recorridas y pertenencias indelebles.
El contexto del partido reforzaba aún más esa sensación de gravedad simbólica. Se trataba de una instancia mundialista en la que cada detalle comenzaba a adquirir una relevancia ampliada, casi hiperbólica, donde lo previo al juego no era un simple prólogo sino una parte constitutiva del espectáculo total. En ese sentido, el himno funcionó como una especie de bisagra emocional entre el afuera y el adentro, entre la tribuna y el césped, entre la historia individual y la representación colectiva.
La hinchada, por su parte, ofreció una interpretación que se sostuvo en una potencia casi telúrica. No fue un canto homogéneo sino una suma de voces que, en su imperfección, construyeron una unidad sonora particularmente intensa. Se percibía allí un componente de sacrificio subyacente: muchos de los presentes habían atravesado largas travesías, combinaciones de vuelos, escalas y costos elevados, lo que dotaba al momento de una especie de legitimidad emocional difícil de cuantificar, pero fácilmente perceptible.
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