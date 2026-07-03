Así sonó el Himno Nacional en la previa de Selección Argentina vs. Cabo Verde

En ese marco, la entonación del himno se desplegó como un fenómeno coral que excedió lo meramente protocolar. La hinchada argentina, desplegada en distintos sectores del estadio, lo cantó con una intensidad casi inusitada, como si cada estrofa condensara no solo la expectativa deportiva sino también una acumulación de esfuerzos personales, viajes extensos, ahorros prolongados y decisiones vitales que terminaron confluyendo en ese instante. La escena tuvo algo de épico y de austero a la vez, una especie de ceremonia laica donde el sonido se volvía una forma de pertenencia.