Las polémicas decisiones de Marcelo Gallardo ante Gimnasia que desataron la indignación en River
El director técnico sorprendió con cambios inesperados en pleno partido y terminó profundizando la crisis futbolística del Millonario.
La derrota de River ante Gimnasia por 1-0 en el estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no solo encendió las alarmas por el flojo rendimiento colectivo, sino también por las decisiones tácticas de Marcelo Gallardo, que generaron desconcierto en el campo y enojo entre los hinchas.
En un contexto cargado de tensión, el Muñeco realizó modificaciones poco habituales que no surtieron efecto y, lejos de mejorar al equipo, agudizaron la confusión. El caso más llamativo fue el del juvenil Cristian Jaime, que ingresó a los 16 minutos del primer tiempo por la lesión de Facundo Colidio, pero terminó siendo reemplazado en el complemento, apenas 31 minutos después de haber entrado.
El cambio de Jaime por Maximiliano Meza, cuando River buscaba desesperadamente el empate tras el penal convertido por Marcelo Torres, fue recibido con sorpresa y malestar por el público. El joven atacante, de apenas 19 años, había mostrado buenas intenciones, aunque sin peso ofensivo. Su salida rápida, en medio de los insultos desde las tribunas, dejó una imagen confusa.
Gallardo también reemplazó a Juanfer Quintero, otro movimiento que levantó críticas, ya que el colombiano, a pesar de su irregularidad, suele ser uno de los pocos capaces de aportar creatividad en ofensiva. El ingreso de Miguel Borja por Quintero tampoco dio los resultados esperados. El delantero colombiano, resistido por parte de los hinchas, tuvo la oportunidad de redimirse en el cierre del partido, pero falló un penal en el minuto final, sellando una nueva frustración para River.
En tanto, Santiago Lencina entró por Ian Subiabre y Nacho Fernández reemplazó a Juan Portillo, quien había cometido la infracción del penal. Ninguno de los movimientos logró cambiar el rumbo del encuentro ni revertir el mal momento. El Monumental explotó al final del partido con silbidos y reproches. Los cambios erráticos, la falta de respuestas futbolísticas y la sensación de desorientación colectiva acentuaron el descontento de los hinchas.
El director técnico del Millonario, consciente del descontrol táctico y del golpe anímico, deberá reordenar a su equipo de cara al Superclásico ante Boca, donde River no solo jugará su orgullo, sino buena parte de su futuro en el Clausura y en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
