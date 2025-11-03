Las polémicas decisiones de Marcelo Gallardo ante Gimnasia que desataron la indignación en River

Gallardo también reemplazó a Juanfer Quintero, otro movimiento que levantó críticas, ya que el colombiano, a pesar de su irregularidad, suele ser uno de los pocos capaces de aportar creatividad en ofensiva. El ingreso de Miguel Borja por Quintero tampoco dio los resultados esperados. El delantero colombiano, resistido por parte de los hinchas, tuvo la oportunidad de redimirse en el cierre del partido, pero falló un penal en el minuto final, sellando una nueva frustración para River.