Las redes sociales no perdonaron a México: los memes tras la eliminación en el Mundial 2026
La derrota 3-2 frente a Inglaterra en el estadio Azteca desató una catarata de bromas, cargadas y reacciones en las redes sociales.
La ilusión de México de hacer historia en el Mundial 2026 llegó a su fin con una dolorosa derrota por 3-2 frente a Inglaterra en el estadio Azteca. El seleccionado anfitrión estuvo cerca de dar el golpe, pero terminó despidiéndose en los octavos de final, una instancia que continúa siendo una cuenta pendiente para el fútbol mexicano. Apenas terminó el encuentro, las redes sociales explotaron con memes, bromas y cargadas que rápidamente se hicieron virales.
La eliminación volvió a poner en primer plano una estadística que persigue al Tri desde hace décadas: no logra avanzar más allá de los octavos de final desde hace 40 años y, además, acumuló su séptima eliminación consecutiva en esa fase de la Copa del Mundo. El hecho de jugar como local alimentaba la esperanza de romper esa racha, pero el desenlace terminó siendo otro duro golpe para un seleccionado que había despertado una enorme expectativa entre sus simpatizantes.
El partido tuvo un desarrollo cargado de emociones desde antes del inicio. Debido a una tormenta, el comienzo se demoró una hora, aunque eso no disminuyó el entusiasmo de los cerca de 80 mil espectadores que colmaron el Azteca. Durante la espera y a lo largo del encuentro, las tribunas acompañaron con clásicos de la música mexicana como Cómo te voy a olvidar, de Los Ángeles Azules; Hasta que te conocí, de Juan Gabriel; y Triste canción, de El Tri.
También se escucharon silbidos cuando sonaron temas de bandas británicas como Oasis, Blur y Queen, mientras el himno nacional fue entonado con una intensidad que marcó el clima de una noche muy especial para el público local. Dentro del campo, México llegó a ilusionarse con una actuación competitiva, pero Inglaterra golpeó en los momentos decisivos.
Un doblete de Jude Bellingham en apenas tres minutos cambió el rumbo del partido y luego Harry Kane amplió la ventaja desde el punto del penal. Aunque el conjunto mexicano luchó hasta el final, no logró revertir el resultado y terminó despidiéndose del torneo ante su gente. Además, vio interrumpida una racha de 396 minutos sin recibir goles durante la competencia.
Con el pitazo final comenzó otro partido, el de las redes sociales. Plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron de publicaciones humorísticas que hicieron referencia al nuevo fracaso mexicano en octavos de final. Muchos usuarios apelaron a personajes de la cultura popular, escenas de películas y series, mientras otros ironizaron con el histórico “¿Y si sí?”, la frase que había acompañado la ilusión de los hinchas durante el Mundial y que terminó convirtiéndose en uno de los principales blancos de las bromas tras la eliminación.
Los mejores memes y las desopilantes reacciones tras la eliminación de México del Mundial 2026
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