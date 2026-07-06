Las redes sociales no perdonaron a México: los memes tras la eliminación en el Mundial 2026

El partido tuvo un desarrollo cargado de emociones desde antes del inicio. Debido a una tormenta, el comienzo se demoró una hora, aunque eso no disminuyó el entusiasmo de los cerca de 80 mil espectadores que colmaron el Azteca. Durante la espera y a lo largo del encuentro, las tribunas acompañaron con clásicos de la música mexicana como Cómo te voy a olvidar, de Los Ángeles Azules; Hasta que te conocí, de Juan Gabriel; y Triste canción, de El Tri.