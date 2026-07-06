La insólita lesión de Jordan Henderson: festejaba el pase de Inglaterra y terminó en el hospital
El mediocampista sufrió una aparatosa caída cuando intentó saltar una valla publicitaria tras la victoria inglesa sobre México. No jugó un minuto.
Inglaterra celebró una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 después de vencer 3-2 a México en el estadio Azteca, pero una de las imágenes más impactantes de la noche tuvo como protagonista a Jordan Henderson. El experimentado volante de Brentford no ingresó durante el partido, aunque igualmente terminó siendo noticia por un episodio tan inesperado como desafortunado: en pleno festejo con sus compañeros sufrió una fuerte caída que obligó a retirarlo en camilla y derivarlo a un centro médico.
El ex capitán de Liverpool ya había llamado la atención durante el encuentro por recibir una tarjeta amarilla mientras estaba en el banco de suplentes. Sin embargo, lo peor ocurrió después del pitazo final, cuando el plantel inglés celebraba frente a los hinchas y en los parlantes del Azteca sonaba Wonderwall, la clásica canción de Oasis que suele acompañar los festejos de la selección.
En ese contexto, Henderson intentó atravesar por encima de una valla publicitaria ubicada detrás de uno de los arcos, pero perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa sobre el césped. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
Se observa al futbolista de 36 años apoyando todo el peso del cuerpo sobre sus brazos al momento del impacto, lo que generó preocupación inmediata entre sus compañeros. Dan Burn, que había superado el mismo cartel segundos antes, fue uno de los primeros en acercarse para asistirlo. Poco después ingresó el cuerpo médico inglés, que inmovilizó al jugador y lo retiró de la cancha en camilla, con oxígeno, mientras el resto del plantel seguía celebrando la clasificación.
Qué dijeron los ingleses de la insólita lesión que sufrió Jordan Henderson
El entrenador Thomas Tuchel confirmó luego que la lesión reviste gravedad. "Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria", declaró el técnico alemán en conferencia de prensa. Aunque evitó dar un diagnóstico definitivo, reconoció que el incidente empañó parte de la alegría por el pase a la siguiente ronda. Según medios británicos, Henderson fue trasladado a un hospital para realizarse estudios y evaluar el alcance exacto de la lesión.
Entre los futbolistas ingleses también hubo mensajes de tranquilidad. Harry Kane explicó: "Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo". Jude Bellingham, por su parte, señaló: "Está un poco molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control". Aun así, hasta las primeras horas posteriores al partido, la Federación Inglesa (FA) no había difundido un parte médico oficial sobre el estado del mediocampista.
La situación resultó especialmente llamativa porque Henderson ni siquiera había participado del encuentro y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados de la jornada mundialista. Lo que debía ser una celebración por la clasificación de Inglaterra terminó transformándose en una escena de preocupación y en una de las imágenes más insólitas de este Mundial 2026.
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