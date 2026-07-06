La insólita lesión de Jordan Henderson: festejaba el pase de Inglaterra y terminó en el hospital

Entre los futbolistas ingleses también hubo mensajes de tranquilidad. Harry Kane explicó: "Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo". Jude Bellingham, por su parte, señaló: "Está un poco molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control". Aun así, hasta las primeras horas posteriores al partido, la Federación Inglesa (FA) no había difundido un parte médico oficial sobre el estado del mediocampista.

La situación resultó especialmente llamativa porque Henderson ni siquiera había participado del encuentro y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados de la jornada mundialista. Lo que debía ser una celebración por la clasificación de Inglaterra terminó transformándose en una escena de preocupación y en una de las imágenes más insólitas de este Mundial 2026.