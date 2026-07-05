El contratiempo que tuvo la Selección Argentina en la previa al partido contra Egipto

No obstante, ante el desgaste extra del viaje y la hora de acostarse, el entrenador evalúa pasar la práctica para el turno tarde con el único objetivo de garantizar que los jugadores recuperen piernas y no acumulen fatiga innecesaria.

La Selección sabe que no puede regalar nada: el partido clave frente a los "Faraones" en el imponente Mercedes-Benz Stadium se jugará este martes a las 13:00 (horario de la Argentina), y cada hora de descanso valdrá oro para meterse entre los ocho mejores del mundo.