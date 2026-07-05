El contratiempo que tuvo la Selección Argentina en la previa al partido contra Egipto
El plantel nacional tuvo un inconveniente que modificará el cronograma de descanso, por lo que Lionel Scaloni evalúa modificar el entrenamiento de este lunes.
La previa del trascendental cruce de octavos de final ante Egipto sumó un inesperado dolor de cabeza logístico para la Selección Argentina. Este domingo por la noche, la delegación nacional sufrió una importante complicación en su traslado hacia la ciudad de Atlanta, sede del partido de este martes, alterando los planes de descanso diseñados por el cuerpo técnico.
El vuelo chárter de la Albiceleste quedó completamente varado en el aeropuerto de Miami por más de una hora de demora. El contratiempo fue consecuencia directa de las fuertes tormentas eléctricas que se desataron sobre Atlanta, las cuales obligaron a congelar las operaciones aéreas y postergar la autorización para el despegue de la aeronave por cuestiones estrictas de seguridad.
El viaje entre ambas ciudades estadounidenses suele demandar apenas una hora y 40 minutos de trayecto. Sin embargo, debido al retraso en la pista de Miami, el cronograma de la Selección se desvirtuó por completo de cara al cierre del fin de semana.
Una vez que el avión logre aterrizar en suelo de Georgia, los futbolistas deberán afrontar una media hora adicional de traslado terrestre desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración. Bajo este nuevo panorama, se estima que el plantel pisará las habitaciones cerca de la medianoche, reduciendo considerablemente las horas de sueño profundo para el grupo.
Demoras para la Selección Argentina ¿se cambia la práctica del lunes?
Esta complicación obliga a Lionel Scaloni y a sus colaboradores a recalcular la agenda del lunes. En principio, el cuerpo técnico tenía estipulado realizar la sesión de entrenamiento matutina a partir de las 11:30 horas.
No obstante, ante el desgaste extra del viaje y la hora de acostarse, el entrenador evalúa pasar la práctica para el turno tarde con el único objetivo de garantizar que los jugadores recuperen piernas y no acumulen fatiga innecesaria.
La Selección sabe que no puede regalar nada: el partido clave frente a los "Faraones" en el imponente Mercedes-Benz Stadium se jugará este martes a las 13:00 (horario de la Argentina), y cada hora de descanso valdrá oro para meterse entre los ocho mejores del mundo.
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