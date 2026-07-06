Pi, pi, pi: la prensa de México lamentó la eliminación y habló de un histórico "Aztecazo"

De un lado, desazón; del otro, alegría: así reflejaron la clasificación en Inglaterra

Del otro lado del océano, el clima era completamente distinto. Los medios británicos celebraron el sufrido triunfo conseguido por el equipo dirigido por Thomas Tuchel y destacaron el carácter mostrado por Inglaterra para superar un partido muy exigente. The Sun eligió poner el foco en Jude Bellingham y en las dificultades que atravesó el conjunto inglés tras quedarse con diez futbolistas. “Bellingham anota dos goles en una victoria angustiosa y los Tres Leones, con diez hombres, alcanzan los cuartos de final del Mundial”, señaló el tabloide.

The Mirror también destacó el espectáculo que ofreció el encuentro y resumió el desarrollo del partido con un título que hacía referencia a todos los condimentos de la noche: “Inglaterra se clasifica para los cuartos de final tras una emocionante victoria por 3-2 sobre México con cinco goles, dos penaltis y una tarjeta roja”. Además, subrayó que “Los Tres Leones superan la polémica del VAR para GANAR un emocionante partido y asegurar su pase a cuartos de final”, en alusión a las discusiones generadas por las decisiones arbitrales. The Independent, por su parte, calificó la actuación inglesa como “heroica” y describió el duelo como “emocionante”.

La repercusión también alcanzó a otros países: L'Equipe habló de “Demonios antiguos desterrados”, As destacó que “Un Imperial Bellingham puede con 135 millones de mexicanos”, Marca tituló “Héroes ingleses en el Azteca” y Bild resumió el encuentro como “Un espectáculo salvaje en la Copa del Mundo”, reflejando la dimensión internacional que tuvo uno de los partidos más vibrantes de los octavos de final.