Pi, pi, pi: la prensa de México lamentó la eliminación y habló de un histórico "Aztecazo"
Los principales medios mexicanos reflejaron con tristeza la eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026. En el país anfitrión predominaron los títulos cargados de decepción.
La derrota de México por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional, especialmente en los medios del país organizador. La ilusión del Tri de hacer historia en casa llegó a su fin en el estadio Azteca y los principales portales mexicanos coincidieron en que el golpe fue tan doloroso como inesperado.
Las portadas reflejaron la frustración de una selección que volvió a quedarse a las puertas de los cuartos de final, una instancia que continúa siendo una barrera infranqueable desde hace cuatro décadas. Uno de los títulos más impactantes fue el de El Universal, que resumió la eliminación con una sola palabra: “Aztecazo”. El diario utilizó ese concepto para describir la caída sufrida por el seleccionado de Javier Aguirre en el estadio donde tantas veces había construido páginas memorables.
En el análisis del encuentro también dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados: “Wonderwall retumbó más fuerte que El Rey y México se despidió de la Copa del Mundo con la cabeza en alto”. La referencia mezcló la tradicional canción de Oasis, que acompañó los festejos ingleses, con uno de los clásicos de la música mexicana.
La Jornada eligió un enfoque más centrado en el desarrollo del partido y destacó la actitud del equipo pese al resultado adverso. “México lucha hasta el final, pero Inglaterra vence 3-2 y rompe su invicto mundialista en el Azteca”, publicó el periódico, remarcando el esfuerzo del conjunto local frente a uno de los candidatos al título.
En cambio, Récord mostró un tono mucho más pesimista. Su portada recordó una frase muy repetida en el fútbol mexicano: “Otra vez el maldito ‘ya merito’”. Al ingresar a la nota, el encabezado profundizaba ese sentimiento con un mensaje todavía más contundente: “¡Fin del sueño! México es eliminado por Inglaterra”. El medio deportivo añadió además que “el Tri peleó hasta el último minuto, pero no le alcanzó para avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo”.
De un lado, desazón; del otro, alegría: así reflejaron la clasificación en Inglaterra
Del otro lado del océano, el clima era completamente distinto. Los medios británicos celebraron el sufrido triunfo conseguido por el equipo dirigido por Thomas Tuchel y destacaron el carácter mostrado por Inglaterra para superar un partido muy exigente. The Sun eligió poner el foco en Jude Bellingham y en las dificultades que atravesó el conjunto inglés tras quedarse con diez futbolistas. “Bellingham anota dos goles en una victoria angustiosa y los Tres Leones, con diez hombres, alcanzan los cuartos de final del Mundial”, señaló el tabloide.
The Mirror también destacó el espectáculo que ofreció el encuentro y resumió el desarrollo del partido con un título que hacía referencia a todos los condimentos de la noche: “Inglaterra se clasifica para los cuartos de final tras una emocionante victoria por 3-2 sobre México con cinco goles, dos penaltis y una tarjeta roja”. Además, subrayó que “Los Tres Leones superan la polémica del VAR para GANAR un emocionante partido y asegurar su pase a cuartos de final”, en alusión a las discusiones generadas por las decisiones arbitrales. The Independent, por su parte, calificó la actuación inglesa como “heroica” y describió el duelo como “emocionante”.
La repercusión también alcanzó a otros países: L'Equipe habló de “Demonios antiguos desterrados”, As destacó que “Un Imperial Bellingham puede con 135 millones de mexicanos”, Marca tituló “Héroes ingleses en el Azteca” y Bild resumió el encuentro como “Un espectáculo salvaje en la Copa del Mundo”, reflejando la dimensión internacional que tuvo uno de los partidos más vibrantes de los octavos de final.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario