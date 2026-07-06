Harry Kane perdió la voz tras el triunfo sobre México y protagonizó una curiosa entrevista
El capitán inglés celebró con tanta intensidad la clasificación a los cuartos de final del Mundial que terminó afónico al momento de hablar con la prensa.
La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen tan curiosa como inesperada. Después de la vibrante victoria por 3-2 sobre México en el estadio Azteca, Harry Kane se presentó para cumplir con las entrevistas televisivas, pero apenas pudo hablar. El delantero inglés había festejado con tanta intensidad junto a sus compañeros y los hinchas que terminó prácticamente sin voz, una situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El capitán de los Tres Leones fue una de las grandes figuras del encuentro. No solo convirtió el penal que significó el tercer gol de Inglaterra, sino que además aportó una asistencia para uno de los tantos de Jude Bellingham. Sin embargo, cuando se detuvo frente a las cámaras para analizar el partido, su afonía se robó toda la atención.
Con evidente esfuerzo para hacerse escuchar, comenzó diciendo: "Fue un partido de locos, tuvimos que luchar. Tuvimos que encontrar algo. Simplemente he estado allí (señala el campo de juego) cantando y no puedo hablar mucho". La escena generó sonrisas entre los periodistas y rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales.
A pesar de las dificultades para expresarse, Kane continuó con su análisis del encuentro y destacó el carácter que mostró el equipo para superar un partido extremadamente exigente. "En toda ocasión, con todo en contra, el equipo encontró un camino", explicó el delantero del Bayern Múnich, convencido de que la fortaleza mental fue uno de los factores determinantes para sellar la clasificación.
El atacante de 32 años volvió a ser decisivo en un compromiso de máxima exigencia. A los 60 minutos transformó en gol un penal que amplió la ventaja parcial de Inglaterra y aportó tranquilidad en un partido cargado de tensión. Antes de eso, también había participado de manera determinante en el segundo tanto al asistir a Jude Bellingham.
No obstante, su actuación también tuvo un momento complicado cuando el árbitro Alireza Faghani, tras revisar una acción en el VAR, sancionó un penal por una infracción cometida por Kane dentro del área. Raúl Jiménez convirtió ese descuento y le dio suspenso al cierre del encuentro, aunque el conjunto inglés logró sostener la diferencia hasta el pitazo final.
Con el tanto convertido frente a México, Kane alcanzó los seis goles en el Mundial y quedó a solo uno de los máximos anotadores del torneo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, todos con siete conquistas. El delantero ya había marcado anteriormente un doblete frente a Croacia, un gol ante Panamá y otros dos contra República Democrática del Congo, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del campeonato.
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