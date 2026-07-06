Harry Kane perdió la voz tras el triunfo sobre México y protagonizó una curiosa entrevista

El atacante de 32 años volvió a ser decisivo en un compromiso de máxima exigencia. A los 60 minutos transformó en gol un penal que amplió la ventaja parcial de Inglaterra y aportó tranquilidad en un partido cargado de tensión. Antes de eso, también había participado de manera determinante en el segundo tanto al asistir a Jude Bellingham.

Inglaterra venció a México en un partidazo y se metió en cuartos de final del Mundial 2026.

No obstante, su actuación también tuvo un momento complicado cuando el árbitro Alireza Faghani, tras revisar una acción en el VAR, sancionó un penal por una infracción cometida por Kane dentro del área. Raúl Jiménez convirtió ese descuento y le dio suspenso al cierre del encuentro, aunque el conjunto inglés logró sostener la diferencia hasta el pitazo final.

Con el tanto convertido frente a México, Kane alcanzó los seis goles en el Mundial y quedó a solo uno de los máximos anotadores del torneo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, todos con siete conquistas. El delantero ya había marcado anteriormente un doblete frente a Croacia, un gol ante Panamá y otros dos contra República Democrática del Congo, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del campeonato.