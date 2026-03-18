Las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista para Argentina vs. Guatemala antes del Mundial 2026

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Otra de las sorpresas es la presencia de Gianluca Prestianni. El juvenil vuelve a aparecer en la órbita de la Selección mayor, consolidándose como una de las apuestas a futuro dentro del recambio generacional. En ofensiva, también se dio la aparición de José “Flaco” López, quien logró meterse en la lista por encima de otras alternativas como Panichelli, en una decisión que refleja la mirada del entrenador sobre el presente de cada jugador.