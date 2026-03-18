Las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista para Argentina vs. Guatemala antes del Mundial 2026
El entrenador sorprendió con convocados como Gabriel Rojas, Tomás Palacios y Gianluca Prestianni para el amistoso ante Guatemala.
Lionel Scaloni presentó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala y sorprendió con varios nombres nuevos. Gabriel Rojas, Tomás Palacios y Gianluca Prestianni aparecen como apuestas del entrenador en una convocatoria clave rumbo al Mundial 2026.
La lista de convocados para la fecha FIFA de marzo dejó varias sorpresas y señales claras de recambio. Con el amistoso como único compromiso, el entrenador campeón del mundo decidió ampliar el abanico de opciones y observar nuevos nombres en un momento clave del proceso. Si bien la base de campeones del mundo se mantiene, el entrenador sumó futbolistas que atraviesan un gran presente en el fútbol local e internacional, pensando en la competencia interna de cara al Mundial 2026.
Gabriel Rojas y Tomás Palacios, premios al presente en el fútbol argentino
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Gabriel Rojas. El lateral de Racing se metió en la consideración gracias a su regularidad y rendimiento, en un puesto donde Scaloni continúa evaluando variantes.
A su vez, también se destaca la inclusión de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, quien empieza a ganar terreno como una alternativa en la última línea. Su convocatoria responde a la intención del cuerpo técnico de renovar opciones en defensa.
Otra de las sorpresas es la presencia de Gianluca Prestianni. El juvenil vuelve a aparecer en la órbita de la Selección mayor, consolidándose como una de las apuestas a futuro dentro del recambio generacional. En ofensiva, también se dio la aparición de José “Flaco” López, quien logró meterse en la lista por encima de otras alternativas como Panichelli, en una decisión que refleja la mirada del entrenador sobre el presente de cada jugador.
Con estas inclusiones, Scaloni empieza a perfilar un plantel más amplio y competitivo, en el que conviven referentes consagrados con nuevas caras que buscan ganarse un lugar. El amistoso ante Guatemala será una oportunidad ideal para que estas sorpresas comiencen a demostrar por qué fueron elegidas.
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