Lautaro Blanco no se entrenó con el grupo en Boca: qué pasa con la final de la Sudamericana
Lautaro Blanco trabajó aparte por fatiga, pero Boca lo espera para la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, el sábado 21 en Barranquilla.
Lautaro Blanco no se entrenó a la par de sus compañeros este lunes 16 de noviembre en el Boca Predio de Ezeiza. Fue la primera práctica pensando en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se jugará el sábado 21 en Barranquilla. De todas maneras, en el cuerpo técnico no hay alarma: el lateral izquierdo no tiene ninguna lesión y su lugar entre los titulares no correría riesgo.
El rosarino es el jugador de Boca con más minutos en el segundo semestre y la seguidilla de partidos le pasó factura. Terminó al límite en lo físico el partido contra Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura. Por eso Rodolfo Arruabarrena decidió preservarlo en el 3-0 ante Banfield del sábado 14, por la semifinal de la Copa Argentina. Este lunes volvió a trabajar apartado junto a Rodrigo Battaglia, el otro jugador que no está al 100%. Los que jugaron contra el Taladro hicieron trabajos regenerativos con normalidad.
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El plan de Boca para que Lautaro Blanco llegue a la final ante Atlético Mineiro
La idea del cuerpo técnico es subirle las cargas de forma progresiva durante la semana. Este es el plan día por día:
- Martes 17: podría volver a hacer una práctica diferenciada.
- Miércoles 18, a más tardar: se sumaría al grupo en el último entrenamiento antes de viajar a Colombia.
- En Barranquilla: la intención es que haga todas las prácticas a la par del plantel.
Con esa planificación, Boca busca reducir al mínimo la chance de perder a una pieza clave en el esquema del Vasco. El partido con Atlético Mineiro es central para las aspiraciones del Xeneize, que busca volver a ganar un título internacional después de 18 años. Además, la semana próxima tendrá otra final: la de la Copa Argentina, ante Platense, el miércoles 2 de diciembre.
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