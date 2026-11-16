Lautaro Blanco no se entrenó con el grupo en Boca: qué pasa con la final de la Sudamericana

El rosarino es el jugador de Boca con más minutos en el segundo semestre y la seguidilla de partidos le pasó factura. Terminó al límite en lo físico el partido contra Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura. Por eso Rodolfo Arruabarrena decidió preservarlo en el 3-0 ante Banfield del sábado 14, por la semifinal de la Copa Argentina. Este lunes volvió a trabajar apartado junto a Rodrigo Battaglia, el otro jugador que no está al 100%. Los que jugaron contra el Taladro hicieron trabajos regenerativos con normalidad.