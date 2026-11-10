El exjugador de River que reveló su debilidad por uno de Boca: "No es proyección, es presente"

También reconoció que se siente identificado con esa faceta del juego, ya que era una de sus principales virtudes cuando se desempeñaba como lateral. “Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mí me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él”, completó.