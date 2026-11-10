El exjugador de River que reveló su debilidad por uno de Boca: "No es proyección, es presente"
El exdefensor del Millonario habló sobre el lateral izquierdo del Xeneize, y explicó qué aspecto de su juego lo convirtió en uno de sus futbolistas preferidos.
Leonel Vangioni dejó una huella importante en River durante la primera etapa del ciclo de Marcelo Gallardo. Entre 2013 y 2016, el lateral izquierdo fue protagonista de un período exitoso del Millonario y se ganó el reconocimiento de los hinchas por sus actuaciones, su entrega y los títulos conseguidos.
Aunque su salida del club a fines de 2016, cuando se marchó al Milan con el pase en su poder, generó cierta controversia, el paso del tiempo permitió dejar atrás aquel episodio. Actualmente, el Piri es recordado como uno de los futbolistas destacados de aquella etapa. Sin embargo, en una entrevista con TyC Sports, el lateral izquierdo sorprendió al revelar que uno de sus jugadores preferidos del fútbol argentino pertenece a Boca: Lautaro Blanco.
¿Por qué Vangioni admira a Lautaro Blanco?
El exjugador de Newell's no dudó cuando le consultaron por el futbolista que más le gusta. “A mí me encanta Lautaro Blanco, yo lo enfrenté en Central. Es un jugador que ya no es proyección, es presente”, expresó. Además, destacó una característica puntual del lateral izquierdo del Xeneize: su capacidad para lanzar centros en movimiento y su influencia en el juego ofensivo del equipo.
“A mí me gusta muchísimo porque tiene centro a la carrera impresionante. Ya lo tenía cuando era chico y jugaba en Central, ahora lo perfeccionó. Creo que la mayoría del ataque de Boca pasa por él”, explicó.
También reconoció que se siente identificado con esa faceta del juego, ya que era una de sus principales virtudes cuando se desempeñaba como lateral. “Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mí me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él”, completó.
Los números de Leonel Vangioni en River
Durante su paso por el Millonario, disputó 129 partidos oficiales y registró cinco goles y ocho asistencias. Además, conquistó seis títulos con la camiseta de River, entre ellos la Copa Libertadores de 2015.
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