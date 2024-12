Lautaro Martínez recordó su fallida prueba en Boca: "Me dijeron que no tenía..."

En una entrevista para un medio europeo, el actual jugador del Inter de Italia recordó la época en la que quiso entrar en las categorías inferiores del conjunto xeneize y también habló acerca de su presente goleador y de la enfermedad de su hermano: “Tuve una semana de pruebas en Boca cuando tenía 15 años, pero me terminaron echando porque decían que no tenía ni velocidad ni potencia. Fue frustrante. Cuando regresé a Bahía Blanca hablé con mi papá y le dije que quería dejar el fútbol y trabajar”, comenzó. Y continuó: “Después llegó la propuesta de Racing y la tomé como mi última oportunidad y me fue bien, me ficharon. No quería hacer más pruebas”.