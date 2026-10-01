La era Scaloni alcanzó los 70 debuts en la Selección Argentina: los tres nombres que se pueden sumar

El proceso arrancó en sus primeros meses con apariciones como las de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso o Exequiel Palacios, y se afianzó con piezas clave que luego obtuvieron títulos continentales y mundiales, entre los que destacan Cristian Romero, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Asimismo, la nómina fue incorporando juveniles con proyección en los años posteriores, como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Nico Paz y Franco Mastantuono.