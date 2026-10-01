La era Scaloni alcanzó los 70 debuts en la Selección Argentina: los tres nombres que se pueden sumar
Tras una nueva goleada de la Albiceleste que sumó cinco estrenos, la lista de futbolistas que debutaron bajo la conducción técnica del DT sigue en aumento y podría ampliarse en la presente fecha FIFA.
La renovación del plantel nacional dio un nuevo paso en el triunfo frente a Bolivia disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese compromiso, Lionel Scaloni mandó a la cancha a cinco futbolistas que hicieron su presentación oficial con la camiseta de la Selección Argentina: Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores.
Con estas apariciones, el ciclo técnico iniciado en 2018 alcanzó la marca de 70 jugadores promovidos al primer equipo. Esta política de recambio paulatino y constante resultó clave para consolidar la etapa más exitosa en la historia reciente del conjunto nacional, acumulando ya nueve estrenos en lo que va de la temporada.
El proceso arrancó en sus primeros meses con apariciones como las de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso o Exequiel Palacios, y se afianzó con piezas clave que luego obtuvieron títulos continentales y mundiales, entre los que destacan Cristian Romero, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Asimismo, la nómina fue incorporando juveniles con proyección en los años posteriores, como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Nico Paz y Franco Mastantuono.
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Los 70 jugadores que hizo debutar Scaloni en la Selección Argentina
- Giovanni Simeone (2018).
- Renzo Saravia (2018).
- Gerónimo Rulli (2018).
- Matías Vargas (2018).
- Santiago Ascacibar (2018).
- Exequiel Palacios (2018).
- Alan Franco (2018).
- Franco Cervi (2018).
- Gonzalo Martínez (2018).
- Walter Kannemann (2018).
- Franco Vázquez (2018).
- Rodrigo Battaglia (2018).
- Rodrigo De Paul (2018).
- Juan Foyth (2018).
- Gastón Giménez (2018).
- Paulo Gazzaniga (2018).
- Gonzalo Montiel (2019).
- Matías Suárez (2019).
- Lisandro Martínez (2019).
- Domingo Blanco (2019).
- Esteban Andrada (2019).
- Juan Musso (2019).
- Matías Zaracho (2019).
- Iván Marcone (2019).
- Lucas Martínez Quarta (2019).
- Nicolás Domínguez (2019).
- Alexis Mac Allister (2019).
- Leonardo Balerdi (2019).
- Adolfo Gaich (2019).
- Lucas Ocampos (2019).
- Nicolás González (2019).
- Facundo Medina (2020).
- Cristian Romero (2021).
- Emiliano Martínez (2021).
- Julián Álvarez (2021).
- Nahuel Molina (2021).
- Emiliano Buendía (2022).
- Lucas Boyé (2022).
- Marcos Senesi (2022).
- Thiago Almada (2022).
- Enzo Fernández (2022).
- Nehuén Pérez (2022).
- Alejandro Garnacho (2023).
- Facundo Buonanotte (2023).
- Walter Benítez (2024).
- Valentín Carboni (2024).
- Valentín Barco (2024).
- Valentín Castellanos (2024).
- Nico Paz (2024).
- Giuliano Simeone (2024).
- Franco Mastantuono (2025).
- José Manuel López (2025).
- Aníbal Moreno (2025).
- Lautaro Rivero (2025).
- Facundo Cambeses (2025).
- Kevin Mac Allister (2025).
- Máximo Perrone (2025).
- Gianluca Prestianni (2025).
- Joaquín Panichelli (2025).
- Gabriel Rojas (2025).
- Agustín Giay (2025).
- Santiago Beltrán (2026).
- Tomás Aranda (2026).
- Nicolás Capaldo (2026).
- Joaquín Freitas (2026).
- Román Vega (2026).
- Ezequiel Fernández (2026).
- Santiago Simón (2026).
- Valentín Gómez (2026).
- Leonel Flores (2026).
Los 3 futbolistas que se puden sumar a la lista
Hay tres jugadores de la presente lista de convocados que pueden sumar sus primeros minutos con la selección mayor en esta fecha FIFA. Estamos hablando de Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Matías Soulé (AS Roma) y Santiago Castro (AS Roma).
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