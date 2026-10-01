La respuesta de Colapinto a Norris por sus polémicos dichos: "Siempre se apunta a los argentinos"

El piloto de Alpine se tomó la situación con humor y destacó una particularidad que dejó la discusión entre los pilotos: “Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez. Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes”.

En particular, resaltó la postura que suele tener Verstappen con los pilotos jóvenes y recordó que el neerlandés también atravesó momentos complicados durante sus primeros años en la categoría: “Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos”.

Lando Norris apuntó contra Franco Colapinto por el accidente en Bakú.

Colapinto cuestionó los ataques en las redes sociales

Más allá del cruce puntual con Norris, el argentino aprovechó la situación para referirse a un problema que considera más amplio: la violencia y las críticas que reciben los pilotos a través de las redes sociales. En ese marco, rechazó especialmente la idea de que los ataques estén vinculados exclusivamente con los fanáticos argentinos y remarcó que este comportamiento existe entre seguidores de distintas nacionalidades y categorías deportivas.

“Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados”, sostuvo.

Colapinto sobre las palabras de Norris ️



“Decir esas cosas está mal. MAX NO LO HARÍA, o no lo hizo cuando le pasó lo mismo con Kimi. Son campeones diferentes, pero son cosas que hay que evitar y el lo sabe. Me pidió disculpas” pic.twitter.com/jFSB4tsHc6 — Tino (@TinoCLeclerc) October 1, 2026

El piloto de Alpine también reconoció que recibe una gran cantidad de mensajes negativos, aunque explicó que intenta mantenerse alejado de las plataformas digitales: “No sé si no lo estamos viendo. Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Quiero decir, está bien. Sobre todo porque no miro demasiado las redes sociales. No entro en ellas. Pero sé que afecta a mucha gente. Y a muchos pilotos y muchos deportistas más que a mí. Espero que mejore”.

Para Colapinto, se trata de una problemática que excede cualquier nacionalidad y que requiere responsabilidad por parte de todos los protagonistas: “Creo que hablamos de lo mismo todos los fines de semana y es algo que está presente desde hace mucho tiempo. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de intentar mejorarlo. Viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos”.