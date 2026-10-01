La respuesta de Colapinto a Norris por sus polémicos dichos: "Siempre se apunta a los argentinos"
El piloto de Alpine se refirió a los polémicos dichos del británico después de Azerbaiyán, destacó sus disculpas y cuestionó la violencia que reciben los pilotos en las redes sociales.
Franco Colapinto dejó atrás la tensión generada después del Gran Premio de Azerbaiyán y se refirió a las polémicas declaraciones de Lando Norris, quien había cuestionado duramente su desempeño tras el accidente que protagonizaron en Bakú. En la previa del Gran Premio de Malasia, el piloto explicó cómo tomó aquellas palabras y valoró que el representante de McLaren posteriormente se disculpara.
El británico había pedido incluso una suspensión para el argentino luego de la carrera, en declaraciones que provocaron una fuerte reacción entre los aficionados argentinos y también comentarios de otros pilotos de la Fórmula 1. Con el paso de las horas, el vigente campeón mundial reconoció que algunas de sus expresiones habían sido desacertadas.
El pilarense aseguró que las palabras de su colega lo sorprendieron, aunque consideró que estuvieron relacionadas con la tensión propia de una carrera: “Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó”.
El argentino también puso el foco en la experiencia que tuvo Norris con las críticas y el impacto que pueden provocar las declaraciones de los protagonistas de la F1: “Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así”.
El respaldo de Verstappen y Russell a Colapinto
Durante los días posteriores al GP de Azerbaiyán, recibió palabras de apoyo de Max Verstappen y George Russell, quienes tuvieron una postura diferente a la expresada inicialmente por Norris.
El piloto de Alpine se tomó la situación con humor y destacó una particularidad que dejó la discusión entre los pilotos: “Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez. Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes”.
En particular, resaltó la postura que suele tener Verstappen con los pilotos jóvenes y recordó que el neerlandés también atravesó momentos complicados durante sus primeros años en la categoría: “Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos”.
Colapinto cuestionó los ataques en las redes sociales
Más allá del cruce puntual con Norris, el argentino aprovechó la situación para referirse a un problema que considera más amplio: la violencia y las críticas que reciben los pilotos a través de las redes sociales. En ese marco, rechazó especialmente la idea de que los ataques estén vinculados exclusivamente con los fanáticos argentinos y remarcó que este comportamiento existe entre seguidores de distintas nacionalidades y categorías deportivas.
“Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados”, sostuvo.
El piloto de Alpine también reconoció que recibe una gran cantidad de mensajes negativos, aunque explicó que intenta mantenerse alejado de las plataformas digitales: “No sé si no lo estamos viendo. Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Quiero decir, está bien. Sobre todo porque no miro demasiado las redes sociales. No entro en ellas. Pero sé que afecta a mucha gente. Y a muchos pilotos y muchos deportistas más que a mí. Espero que mejore”.
Para Colapinto, se trata de una problemática que excede cualquier nacionalidad y que requiere responsabilidad por parte de todos los protagonistas: “Creo que hablamos de lo mismo todos los fines de semana y es algo que está presente desde hace mucho tiempo. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de intentar mejorarlo. Viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos”.
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