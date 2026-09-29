Los looks de la Selección Argentina: Lautaro, Lisandro y el fashion mood de los mundialistas
Los jugadores de la Selección argentina llegaron al país con outfits que fueron del streetwear al tailoring, con Louis Vuitton, Goyard y otras firmas de lujo como protagonistas.
La llegada de los futbolistas de la Selección Argentina al predio de la AFA volvió a ofrecer una suerte de pasarela improvisada. Lejos de los botines y las camisetas, los subcampeones mostraron diferentes códigos a la hora de vestirse para viajar: desde el streetwear más relajado hasta apuestas cercanas al tailoring, pasando por prendas de lujo y accesorios que funcionaron como verdaderas statement pieces.
Lisandro Martínez fue directamente por el total black. El defensor apareció con un suéter de cuello redondo, pantalón de vestir y mocasines de cuero, una combinación que se acerca mucho más al universo del tailoring que al clásico look futbolero. Los anteojos de sol aportaron otro detalle de actitud, mientras que el equipaje terminó de convertir el conjunto en una propuesta de lujo: una valija negra y un bolso de viaje Louis Vuitton.
Cristian “Cuti” Romero también apostó fuerte por las firmas de lujo. El defensor apareció con una camiseta blanca de manga larga y un jean azul oversize de Louis Vuitton, cuyo estampado remitía a las vetas de la madera. El pantalón, de silueta amplia y deliberadamente descontracturada, funcionó como el elemento disruptivo de un conjunto relativamente sencillo. A eso le sumó zapatillas blancas y una valija carry on de la misma maison francesa.
Uno de los looks más particulares fue el de Lautaro Martínez. El delantero eligió un conjunto en tono visón compuesto por una chaqueta con bordados florales y un pantalón tipo jogging. La combinación tiene algo de athleisure: toma elementos propios de la indumentaria deportiva y los mezcla con una prenda de una impronta más sofisticada. El resultado es un outfit de aire secnuc, difícil de encasillar entre el confort deportivo y una apuesta más sofisticada, que completó con remera y zapatillas blancas.
Valentín Barco, en cambio, se movió dentro de un registro más cercano al streetwear. El Colo llevó un cárdigan negro con parches de Off-White, jean azul de corte ligeramente acampanado y zapatillas blancas y negras. El bolso de viaje Goyard que eligió como complemento funcionó como una auténtica statement piece, con el inconfundible monograma de la firma francesa.
Juan Musso eligió una fórmula bastante más sobria, aunque con algunos contrastes interesantes. El arquero combinó una remera negra con letras blancas, una campera en tono off white y un pantalón blanco de corte ajustado. El juego cromático entre blanco, negro y crudo le dio al outfit una estética clean, sin demasiados ornamentos y con una silueta más depurada.
Entre los más jóvenes también hubo lugar para distintas interpretaciones del casual. Matías Soulé llegó con un conjunto deportivo negro de Adidas, compuesto por un buzo con capucha y pantalón de jogging. Una apuesta de loungewear llevada al terreno del viaje, donde la comodidad es protagonista sin resignar cierta estética urbana.
Leonardo Balerdi optó por una campera rompeviento y un jean azul de corte recto. El defensor se mantuvo dentro de un registro más funcional, aunque la combinación de prendas le dio un aire casual chic sin necesidad de sumar demasiados accesorios.
Santiago Castro también se inclinó por una propuesta sencilla, aunque con un detalle que rompió la monotonía. El delantero utilizó un suéter con rayas azules y blancas y pantalón negro, mientras que el equipaje Louis Vuitton aportó el componente premium del outfit.
En conjunto, la llegada de los subcampeones dejó una variada muestra de estilos. Hay quienes prefieren el total black, otros que se inclinan por el oversize, algunos que incorporan elementos de streetwear y quienes directamente aprovechan el viaje para desplegar una estética más sofisticada. En Ezeiza, por un rato, la concentración también tuvo su propio dress code.
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