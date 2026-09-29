Los looks de la Selección Argentina: Lautaro, Lisandro y el fashion mood de los mundialistas

Juan Musso eligió una fórmula bastante más sobria, aunque con algunos contrastes interesantes. El arquero combinó una remera negra con letras blancas, una campera en tono off white y un pantalón blanco de corte ajustado. El juego cromático entre blanco, negro y crudo le dio al outfit una estética clean, sin demasiados ornamentos y con una silueta más depurada.

Entre los más jóvenes también hubo lugar para distintas interpretaciones del casual. Matías Soulé llegó con un conjunto deportivo negro de Adidas, compuesto por un buzo con capucha y pantalón de jogging. Una apuesta de loungewear llevada al terreno del viaje, donde la comodidad es protagonista sin resignar cierta estética urbana.

Leonardo Balerdi optó por una campera rompeviento y un jean azul de corte recto. El defensor se mantuvo dentro de un registro más funcional, aunque la combinación de prendas le dio un aire casual chic sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

Santiago Castro también se inclinó por una propuesta sencilla, aunque con un detalle que rompió la monotonía. El delantero utilizó un suéter con rayas azules y blancas y pantalón negro, mientras que el equipaje Louis Vuitton aportó el componente premium del outfit.

En conjunto, la llegada de los subcampeones dejó una variada muestra de estilos. Hay quienes prefieren el total black, otros que se inclinan por el oversize, algunos que incorporan elementos de streetwear y quienes directamente aprovechan el viaje para desplegar una estética más sofisticada. En Ezeiza, por un rato, la concentración también tuvo su propio dress code.