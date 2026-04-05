Lautaro Martínez volvió con un doblete ante Roma y dejó a Inter más cerca del título

Lautaro Martínez tuvo un regreso soñado tras varias semanas fuera de las canchas por lesión y fue protagonista en la victoria 5-2 del Inter frente a Roma, en el marco de la fecha 31 de la Serie A. El delantero argentino necesitó apenas un minuto para volver a marcar en el estadio San Siro. Tras un desborde de Marcus Thuram y un pase al medio, el Toro apareció dentro del área para definir de primera y abrir el marcador en el inicio del encuentro, que contó con la presencia del argentino Matías Soulé como titular en la Roma.