Lautaro Martínez volvió con un doblete ante Roma y dejó a Inter más cerca del título
El delantero marcó dos goles en la victoria de su equipo ante Roma por la Serie A y regresó tras su lesión con un rendimiento clave para el Scudetto
Lautaro Martínez tuvo un regreso soñado tras varias semanas fuera de las canchas por lesión y fue protagonista en la victoria 5-2 del Inter frente a Roma, en el marco de la fecha 31 de la Serie A. El delantero argentino necesitó apenas un minuto para volver a marcar en el estadio San Siro. Tras un desborde de Marcus Thuram y un pase al medio, el Toro apareció dentro del área para definir de primera y abrir el marcador en el inicio del encuentro, que contó con la presencia del argentino Matías Soulé como titular en la Roma.
El doblete de Lautaro Martínez que acerca a Inter al Scudetto
Si bien la Roma logró empatar el partido, Inter se fue al entretiempo en ventaja gracias a un gol de Hakan Calhanoglu. En el complemento, el conjunto local repitió la fórmula que había dado resultado en el inicio y volvió a golpear con una sociedad clave entre Thuram y Martínez. A los 52 minutos, el francés dejó mano a mano al argentino, que definió con precisión al segundo palo para marcar el 3-1 y encaminar la victoria. Apenas tres minutos más tarde, Thuram amplió la diferencia y Nicolò Barella selló el resultado.
El triunfo le permitió al Inter alcanzar los 72 puntos y mantener una ventaja de nueve unidades sobre Milan, su inmediato perseguidor, que suma 63. Además del valor en la tabla, el rendimiento del delantero argentino representa una gran noticia tras la lesión que lo mantuvo fuera de competencia desde fines de febrero por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda.
El capitán del conjunto italiano se había perdido seis partidos con su club y la última convocatoria de la Selección Argentina, por lo que su regreso con goles genera expectativas tanto en el Inter, que busca asegurar el título, como en el equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.
Los números de Lautaro Martínez en el triunfo de Inter ante Roma
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario