Se conocieron todos los nominados al Balón de Oro 2025: uno por uno, categoría por categoría
France Football reveló a los 30 candidatos al premio al mejor futbolista del mundo, junto con los aspirantes al Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin y mejor entrenador.
La edición 2025 del Balón de Oro ya tiene a sus protagonistas. La revista France Football, junto al diario L’Équipe, publicó este jueves la lista completa de nominados a los distintos galardones que entrega anualmente para distinguir a los mejores exponentes del fútbol mundial.
Como todos los años, el premio principal será el Balón de Oro masculino, al que aspiran 30 jugadores, entre ellos los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.
Pero también se difundieron los nombres de quienes competirán en el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa (mejor futbolista Sub 21), el Trofeo Yashin (mejor arquero) y el premio al mejor entrenador.
Todos los nominados en la gala del Balón de Oro 2025
Balón de Oro masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).
Balón de Oro femenino
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (Paris FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Trofeo Kopa
- Lamine Yamal (FC Barcelona, España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
- Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)
- Désire Doué (PSG, Francia)
- Esteveao (Palmeiras, Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)
Trofeo Yashin
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia)
Mejor entrenador del Año
- Antonio Conte (Napoli, Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona, España)
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)
Mejor equipo del Año
- FC Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Liverpool (Inglaterra)
- París Saint Germain (Francia)
- Chelsea (Inglaterra)
La elección de los ganadores se basará en el rendimiento entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, tanto en clubes como en selecciones nacionales. El jurado está compuesto por periodistas de France Football, miembros de L’Équipe, exjugadores como Luis Figo y entrenadores como Fabio Capello.
Con un abanico amplio de talentos, la gala del Balón de Oro 2025 promete ser una de las más competitivas de los últimos años, con fuerte presencia de figuras emergentes, varias sorpresas y una nutrida representación sudamericana.
