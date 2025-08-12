Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Fortaleza vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores 2025.
Enfrentando a Fortaleza en el Arena Castelao, Vélez abre este martes desde las 19 su llave de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viaja a Brasil decidido a dar un golpe importante en el inicio de la serie.
El local no atraviesa su mejor momento futbolístico: solo consiguió un triunfo en sus últimos catorce compromisos oficiales y viene de una dura caída como local por 5-0 ante Botafogo. Esa mala racha lo ubica en la 18ª posición del Brasileirao y motivó un cambio de entrenador: el argentino Juan Pablo Vojvoda dejó el cargo y en su lugar asumió Renato Paiva. En la fase de grupos, el equipo brasileño terminó segundo en el Grupo E detrás de Racing, con dos victorias, dos empates y dos derrotas.
El Fortín también llega con necesidades. En la Liga Profesional perdió en la última jornada ante San Lorenzo y su situación en la tabla obliga a sumar para no comprometerse con la lucha por la permanencia. No obstante, su camino en la Libertadores fue positivo: lideró el Grupo H gracias a una mejor diferencia de gol que Peñarol, con idéntica cantidad de puntos.
La vuelta se jugará en el José Amalfitani, donde el Fortín espera definir la clasificación a cuartos de final y seguir soñando con un título continental que le es esquivo desde 1994.
Fortaleza vs. Vélez: probables formaciones
- Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
