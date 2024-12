Le robaron el cinturón de campeona del mundo a la boxeadora Nazarena Romero

"El viernes tipo 11:30 venía de una fiesta de deportes en Catamarca, donde le había presentado mi título al gobernador y a varias autoridades políticas y también salí deportista del año. A la vuelta pasé por Recreo, de donde soy, para pasar la Navidad en familia. Ya en Córdoba, decidí pasar por el banco, estacioné y dejé a mi hija en el auto", comenzó contando la boxeadora este domingo en diálogo con Néstor Dib en C5N.

Acto seguido, relató que subió los vidrios y dejó el auto trabado. Sin embargo, cuando salió de la sucursal bancaria para enviar un mensaje, agobiada por la larga espera, se encontró con su hija, quien le reclamó que se había llevado su celular, siendo que Nazarena se lo había dejado en el vehículo.

Embed - CÓRDOBA: LE ROBARON el CINTURÓN a una CAMPEONA del MUNDO de BOXEO

Al regresar al vehículo, se encontró con la terrible situación. "Lo primero que no veo es el título, lo tenía abajo de mi asiento en una valija. Abrieron la puerta, le sacaron el teléfono, cosas de valor, agarraron la llave, abrieron el baúl, que estaba lleno de cosas porque me dieron un crédito y compré cosas para mi casa, tostadora, wafflera, cosas para el emprendimiento de uñas de mi hija, se llevaron como $500 mil pesos en cosas", lamentó.

Sin embargo, "el título del mundo no tiene valor, además todo el mundo sabe que me lo robaron a mí".

Lo insólito ocurrió después: "Un chico conocido de la villa me llamó diciendo que había encontrado mi título, que me lo quería devolver. Salía a la 1, me dijo que me lo llevaba, pero se hizo la 1 y no me contestó más".

"Al otro día lo fui a buscar y no estaba, dijeron que estaba en el trabajo. Fui hasta ahí, el chico vino de repartir y dijo que no lo tenía más. 'Mi mamá se asustó y lo tiró', me dijo. Pero le pregunté a la mamá y me dijo que no vive con ella, vive con los suegros", relató.

"Le mandé la dirección a la Policía, saben todo pero como soy una chica normal y nadie me respalda, la Justicia no se mueve. Deben estar esperando que yo me ponga el traje y vaya a allanar", denunció.