Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca: qué dijo el Vasco Arruabarrena tras su salida
El capitán del Xeneize pidió el cambio ante Vélez por una molestia en el isquiotibial izquierdo. El volante terminó el partido con hielo en la zona.
Boca consiguió avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 después de eliminar a Vélez por penales, pero la clasificación dejó una preocupación adicional. Cuando el partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes se acercaba al final, Leandro Paredes debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular.
El mediocampista y capitán del Xeneize había sido una de las piezas importantes del equipo durante el encuentro y, además, todo indicaba que podía ser uno de los encargados de ejecutar un penal en caso de que la serie terminara en definición desde los doce pasos. Sin embargo, a los 42 minutos del segundo tiempo, Rodolfo Arruabarrena decidió reemplazarlo.
La salida generó preocupación porque Paredes ya había tenido inconvenientes físicos recientemente. Según se informó, el futbolista se resintió de una molestia en el isquiotibial izquierdo que había sufrido durante el partido frente a Platense. Aquella lesión incluso le había impedido estar presente en el encuentro de vuelta ante Recoleta por la Copa Sudamericana y también en el clásico contra Racing.
La inesperada salida de Leandro Paredes: terminó con hielo y esperan los estudios
Luego de dejar el terreno de juego, el campeón del mundo recibió atención médica y le colocaron hielo en la zona posterior de la pierna izquierda. El volante continuó siguiendo las acciones desde afuera, aunque se lo pudo observar caminando con cierta dificultad.
La situación generó especial inquietud por el calendario que Boca tiene por delante. El equipo deberá afrontar compromisos determinantes en las próximas semanas y uno de los grandes objetivos estará puesto en la Copa Sudamericana, donde disputará los cuartos de final ante San Pablo.
La serie internacional tendrá su primer capítulo en La Bombonera y la revancha se jugará en Brasil, dos encuentros en los que la presencia de Paredes podría resultar determinante para el conjunto dirigido por Arruabarrena.
Boca espera por el diagnóstico de Paredes
De todos modos, después del triunfo ante Vélez, el entrenador buscó bajar el nivel de preocupación y aseguró que el problema no parecía revestir gravedad. “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”, explicó el DT en conferencia de prensa.
Las palabras del Vasco llevaron cierta tranquilidad, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos que se le realicen al futbolista. En el club de la Ribera deberán esperar para conocer si se trata simplemente de una sobrecarga o si existe algún grado de lesión que pueda comprometer su disponibilidad.
El contexto obliga al cuerpo técnico a ser prudente. Paredes es el capitán, una referencia dentro del plantel y uno de los futbolistas con mayor jerarquía de la institución. Además, viene acumulando una importante cantidad de minutos en una temporada con un calendario cargado.
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