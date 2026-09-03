Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca: qué dijo el Vasco Arruabarrena tras su salida

La situación generó especial inquietud por el calendario que Boca tiene por delante. El equipo deberá afrontar compromisos determinantes en las próximas semanas y uno de los grandes objetivos estará puesto en la Copa Sudamericana, donde disputará los cuartos de final ante San Pablo.

La serie internacional tendrá su primer capítulo en La Bombonera y la revancha se jugará en Brasil, dos encuentros en los que la presencia de Paredes podría resultar determinante para el conjunto dirigido por Arruabarrena.

"PAREDES TUVO UN AVISO"



El Vasco Arruabarrena habló de los motivos de la salida del capitán de Boca de cara al partido del sábado en Mendoza.



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Boca espera por el diagnóstico de Paredes

De todos modos, después del triunfo ante Vélez, el entrenador buscó bajar el nivel de preocupación y aseguró que el problema no parecía revestir gravedad. “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo señas, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Fue para arriba, para abajo. Hubo situaciones en las cuales tuvo que defender y se siente. Llevamos muchísimos partidos”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Las palabras del Vasco llevaron cierta tranquilidad, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos que se le realicen al futbolista. En el club de la Ribera deberán esperar para conocer si se trata simplemente de una sobrecarga o si existe algún grado de lesión que pueda comprometer su disponibilidad.

El contexto obliga al cuerpo técnico a ser prudente. Paredes es el capitán, una referencia dentro del plantel y uno de los futbolistas con mayor jerarquía de la institución. Además, viene acumulando una importante cantidad de minutos en una temporada con un calendario cargado.