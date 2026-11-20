El jugador histórico de Boca que frenó a Leandro Paredes antes de la final y le pidió un regalo
El exmediocampista colombiano se acercó al capitán xeneize durante la salida del plantel hacia el entrenamiento en Barranquilla.
La previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un reencuentro especial para Boca. Antes del primer entrenamiento del equipo en Barranquilla, Leandro Paredes se cruzó con Fabián Vargas, histórico futbolista colombiano que defendió la camiseta xeneize y dejó un gran recuerdo entre los hinchas.
El encuentro ocurrió cuando el capitán se dirigía hacia el micro que trasladaba al plantel. Al reconocer a su excompañero de club, frenó y se acercó para saludarlo. Ambos compartieron un abrazo y una charla distendida, en una escena que quedó registrada por las cámaras del Canal de Boca.
Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: cuando Paredes se disponía a regresar al colectivo, Vargas le pidió que le regalara su camiseta. El pedido se dio en medio de las sonrisas y la buena onda que caracterizó el encuentro.
Fue campeón con Boca, se cruzó con Paredes en Barranquilla y le hizo un particular pedido
El colombiano conoce muy bien la institución de la Ribera. Durante sus dos etapas en el club, entre 2003 y 2009, disputó 145 partidos y consiguió ocho títulos. Además, fue parte de varios equipos dirigidos por Carlos Bianchi, protagonistas de una de las épocas más exitosas de la historia de Boca.
Vargas también aprovechó la ocasión para reencontrarse con Javier García, con quien compartió plantel durante 2008 y 2009. Otro de los saludos fue para Álvaro Montero, arquero titular del equipo y compatriota del exmediocampista.
Así, en medio de la concentración y la expectativa por la definición internacional, el club de la Ribera vivió un momento de nostalgia que reunió a dos generaciones de futbolistas identificados con los colores azul y oro.
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