La figura de Atlético Mineiro que se comparó con Leandro Paredes antes de la final contra Boca
El mediocampista brasileño, con pasado en Manchester United y Fenerbahçe, destacó la trayectoria del capitán xeneize y encontró similitudes entre sus carreras.
A horas de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro, una de las figuras del conjunto brasileño sorprendió con una comparación que involucra a Leandro Paredes. Se trata de Fred, quien reconoció que comparte algunos aspectos de su recorrido profesional con el capitán xeneize.
En una entrevista con DSports, el mediocampista destacó el camino que realizó el futbolista argentino en el fútbol europeo y su posterior regreso al club del que surgió. En ese sentido, señaló: “Tiene una historia parecida a la mía, hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón”.
“Tiene una historia parecida a la mía”, dijo Fred sobre Leandro Paredes
Fred también tuvo palabras de elogio para Paredes, aunque dejó en claro que Atlético Mineiro confía en sus propias fortalezas para quedarse con el título. “Es un buen jugador, pero nosotros también tenemos un gran equipo; cada uno tiene su estrategia. Tenemos una final muy importante, un gran partido entre dos grandes clubes”, manifestó.
Además, remarcó la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro y destacó el trabajo colectivo que permitió al equipo brasileño llegar a la definición. “Tenemos grandes jugadores que marcaron la diferencia para que hoy estemos acá en la final”, expresó.
La carrera de Fred, de jugar al Manchester United a volver a Atlético Mineiro
El mediocampista cuenta con una extensa trayectoria internacional. Debutó profesionalmente en Inter de Porto Alegre en 2012 y poco después fue transferido al Shakhtar Donetsk de Ucrania, donde permaneció durante cinco temporadas.
Posteriormente llegó al Manchester United, institución en la que disputó más de 200 partidos y participó en distintas ediciones de la Champions League. Su última experiencia en el fútbol europeo fue en Fenerbahçe de Turquía, antes de regresar a Brasil para jugar en el club que considera su casa. Este sábado, Fred y Paredes estarán frente a frente en una final que definirá al campeón de la Copa Sudamericana.
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