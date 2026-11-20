En una entrevista con DSports, el mediocampista destacó el camino que realizó el futbolista argentino en el fútbol europeo y su posterior regreso al club del que surgió. En ese sentido, señaló: “Tiene una historia parecida a la mía, hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón”.