Leandro Paredes y Rodrigo de Paul siguen con su cábala: el video comiendo caramelos
Como ya es habitual en cada encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni, Paredes y De Paul continuaron con su esperado ritual.
La Selección Argentina inicia su camino en los mata-mata este viernes, ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. El duelo iniciará a las 19 horas (Argentina) y se espera que sea complejo, como suele ser en estas instancias del Mundial 2026, donde ya muchos encuentros han avanzado hacia el tiempo extra -e incluso- los penales.
Por eso, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes hicieron nuevamente su habitual ritual de los caramelos, porque cábalas son cábalas. A ambos volantes se los vio en el centro del campo de juego, masticando y observando a las tribunas, donde ya todo comienza a pintarse de celeste y blanco.
Cómo llegan Argentina y Cabo Verde
El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia.
En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".
Así forma la Selección Argentina ante Cabo Verde
Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final
En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.
El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.
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