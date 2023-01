La irónica respuesta de Leandro Paredes a Zlatan Ibrahimovic tras las críticas a la Selección

leo paredes.jpg

La picante respuesta del Kun Agüero a Zlatan Ibrahimovic

Tras visualizar la entrevista del sueco, el Kun arrancó su fuerte descargo: “Lo que dice este entonces es que se alegra por Messi, está triste por Francia claramente porque seguramente quería que Francia gane. Después, lo otro, dice que ‘el resto se portó mal y esto no se puede respetar’. ¿En qué sentido se portó mal? ¿Podríamos saberlo?”.

Cómplice con sus seguidores, planteó: “¿Digo lo que pienso o no? ¿Qué quieren que haga?”.

Y arrancó a expresar su enfoque que se extendió por varios minutos: “Antes de decir eso quizás era mejor redondear ‘prefería que gane Francia’. Para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como “profesional de alto nivel”, yo también jugué en alto nivel. Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar.El famoso en argentina es, te explico, no escupas para arriba si te va a caer”.

Qué había dicho Ibrahimovic contra los jugadores de la Selección Argentina

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", aseguró Ibrahimovic en declaraciones al medio France Inter. Además, agregó que lamenta lo que tuvo que vivir el francés Kylian Mbappé, "porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro".

Sin embargo, Zlatan le puso picante a sus palabras y expresó que no está "preocupado por Mbappé", sino que lo está "por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", sentenció. " Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así", cerró.