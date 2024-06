Leandro Paredes reveló que un jugador de la Roma quiere jugar en Boca

Al ser consultado sobre algún futbolista en particular, Paredes no dudó en responder: “Lukaku siempre me pregunta por Boca. Dice que sueño de él es por lo menos jugar un partido. Siempre me tocaron compañeros que le gusta mucho nuestro club, como Pogba“.

Embed Leandro #Paredes en #ESPNF3:



"Hay compañeros y gente del cuerpo técnico que le tiran mucho #Boca.



ROMELU LUKAKU SIEMPRE pregunta, y su sueño es jugar un partido en #LaBombonera". pic.twitter.com/R6KCMc9fiw — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 5, 2024

“Para nosotros, los hinchas, un orgullo que jugadores de esa jerarquía pregunten por Boca“, concluyó el 5, que hace unos días visitó el Predio de Ezeiza y sabe que su retorno a Brandsen 805 está cada vez más cerca. Luego de algunos años más en Europa, ya que se encuentra en un gran momento individual, la idea del futbolista es poder pegar la vuelta y volver a cumplir el sueño de vestir la camiseta azul y oro.

Su gran relación con Juan Román Riquelme siempre será la clave para que pueda volver y eso le lleva una tranquilidad al jugador que se perfila cómo una pieza clave dentro del plantel de Lionel Scaloni para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

