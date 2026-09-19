San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

En el Clausura, el "Xeneize" viene de vencer 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera y suma 14 puntos, por lo que ocupa el quinto puesto de la Zona A. Ahora, buscará sumar de a tres para no perder terreno en la Tabla Anual, ya que se encuentra a una sola unidad de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.