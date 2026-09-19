San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" llega al Nuevo Gasómetro con el objetivo de sumar de a tres para seguir en la pelea por la Tabla Anual. San Lorenzo, por su parte, buscará volver a la victoria ante su gente. Los detalles en la nota.
San Lorenzo y Boca se miden este domingo, desde las 14.45, en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" llega después de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, en un partido que marcó el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como entrenador del club. Con este resultado, alcanzó la línea de los 11 puntos y se encuentra en el décimo puesto de la Zona A, con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.
Por su parte, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de empatar 1-1 ante San Pablo en Brasil y, gracias al triunfo por 1-0 conseguido en la ida, se impuso 2-1 en el resultado global y avanzó a la semifinal de la Copa Sudamericana.
En el Clausura, el "Xeneize" viene de vencer 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera y suma 14 puntos, por lo que ocupa el quinto puesto de la Zona A. Ahora, buscará sumar de a tres para no perder terreno en la Tabla Anual, ya que se encuentra a una sola unidad de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
San Lorenzo y Boca se enfrentaron 214 veces, con 83 triunfos del Ciclón, 77 del Xeneize y 54 empates. El último duelo fue el 11 de marzo de 2026 y terminó 1-1 por el Torneo Apertura.
Formaciones de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: Nuevo Gasómetro.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Hernán Mastrángelo.
TV: TNT Sports Premium.
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