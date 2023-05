Sorpresa en la NBA: LeBron James le abrió la puerta a su retiro

James, de 38 años, tiene dos temporadas más de contrato con los Lakers y siempre ha expresado su objetivo de seguir jugando hasta la llegada de su hijo Bronny a la liga, prevista para 2024, pero luego de esta durísima derrota los planes podrían cambiar.

lebron james.jpg

“Fue un viaje bastante guay. Pero no sé, no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales”, expresó LeBron.

Y agregó: “Pero veremos, veremos. Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar”.

Lo cierto es que este nuevo episodio en la carrera de LeBron James no pareciera culminar en un retiro. Incluso, el veterano asumió la responsabilidad en los momentos de mayor desesperación para Lakers y fue el mejor del equipo. Pero son decisiones...