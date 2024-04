Quién es Lenny Lobato, el héroe de Vélez que nació en Brasil y es nieto de una vedette

Embed Lobato



Argentinos

Vélez



¡VÉLEZ ES FINALISTA DE LA COPA DE LA LIGA!

QUIÉN ES LENNY LOBETO, EL HÉROE DE VÉLEZ

El delantero de 23 años nacido en Buzios, Brasil, mostró toda su jerarquía para grabar su nombre para siempre en la historia de Vélez, que sigue manteniendo intacto el sueño de volver a festejar en el fútbol argentino. Más allá de sus comienzos, lo que hace aún más fascinante esta noticia es su vínculo familiar ya que es nieto de una verdadera leyenda del espectáculo argentino: Nélida Lobato.

La abuela de Lenny fue una mítica vedette que dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Conocida por su talento, carisma y valentía, Nélida trascendió fronteras, brillando tanto en Europa como en Estados Unidos. En una entrevista, reveló la influencia que ella tuvo en su vida y en su carrera deportiva. Aunque nació y creció lejos de los reflectores argentinos, Lobato reconoce el legado de ella como una fuente de inspiración y resiliencia.

"Me cuentan muchos que acá es muy conocida. Yo no tomo dimensión porque nací en Buzios y me quedé allá hasta mis 16", compartió el joven delantero. "Me dijeron que fue muy famosa, que fue vedette siendo muy chiquita cuando acá eran muy altas en general y fue innovadora. Me contaron que acá no la querían, se fue a París y a Las Vegas; es una historia de resiliencia y me apoyo en eso también", agregó.

