Leonardo Ponzio sobre el "dólar soja": "No liquido, busco el mercado que sea mejor para mí"

Esto surgió poco después de que el ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, tomara la decisión de aplicar un dólar a un valor de $200 para que los exportadores liquiden sus granos y el Banco Central se pueda fortalecer de reservas, en el marco del cumplimiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores.

Ponzio dio su visión sobre lo que significa ser un empresario agropecuario en el país: “Sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependés del clima y como está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”.

Por otra parte, el ex capitán de River dio a entender que le gustaría incursionar en política, pero que primero apunta a seguir ligado al fútbol desde lo profesional. “Todavía no tengo el coraje. Me costaría, hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas. Primero quiero experimentar el mundo del fútbol y después seguramente se me abra la cabeza”.