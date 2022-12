La mala noticia que recibió Lewandowski luego de la eliminación de Polonia

Embed Lewandowski se terminó ganando la roja en el PT vs. Osasuna, en #LaLigaxESPN, y se retiró haciendo gestos polémicos.



El acta del árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, reflejó que "una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro".

La sanción es un golpe duro para el equipo azulgrana que no podrá contar con uno de sus mejores jugadores y el goleador del equipo en tres partidos muy importantes. De entrada, en el último partido de este año, no estará en el clásico frente al Espanyol. Posteriormente, y ya en el mes de enero, no podrá jugar frente al Atlético de Madrid ni el Getafe.