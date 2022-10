Los memes por la pelea de Cardona con Alcaraz en Racing-Atlético Tucumán

A los 37 minutos del segundo tiempo, Edwin Cardona y Carlos Alcaraz se pelearon por la ejecución de un tiro libre. El colombiano ingresó con la orden de ser el protagonista de la pelota parada, pero el 22 de Racing no le gustó nada. Finalmente pateó el ex Boca y la pelota fue fácil para su ex compañero y subcampeón de la Copa Libertadores 2018, Carlos Lampe.